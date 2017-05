Jordi Cruz se defiende: "Vienen a aprender, les pagamos alojamiento y dietas"

Hace una semana, varios aprendices de cocina denunciaban en El Confidencial las malas condiciones laborales en las que se ven los becarios de los grandes restaurantes de nuestro país. A raíz de la noticia, el chef, Jordi Cruz, incendió las redes sociales en defensa de los restaurantes. En Hoy por hoy con Gemma Nierga hemos querido aclarar la polémica junto al prestigioso cocinero.

"Se han dicho burradas muy gordas", comenzaba diciendo Cruz a Gemma Nierga. Desde que saltó el debate, un gran número de usuarios de Twitter arremetieron contra el cocinero, a lo que ha respondido en Hoy por hoy que, en su caso particular, no tiene becarios, sino estudiantes con convenio totalmente legal. Explicaba que además de la educación y del trato que les proporcionan, les pagan el alojamiento y dietas. "La parte alta de Barcelona es muy cara y es lo que mejor le podemos dar", destacaba, además del trato y la educación que les dan. "Son estudiantes que van a aprender, no le estamos dando lo mínimo", añadía. "El alojamiento vale más de 400 euros", destacaba.

El cocinero fue tachado de esclavista por políticos y personalidades sindicales, por considerar la formación junto a grandes cocineros, como un privilegio. "Luego se tergiversa y me acusan de decir que el privilegio es trabajar gratis", se defendía. "No podemos mezclar trabajo precario con formación y educación", aclaraba.

El problema de fondo es que en algunos casos, la figura del aprendiz se pervierte hasta convertirse en mano de obra barata. "La persona que viene a hacer prácticas no tiene la obligación de estar ahí", destacaba. "En mi caso no es así", decía en cuanto a esa perversión.

Sin embargo, el propio chef aseguró que sin aprendices no podría sostenerse su modelo de negocio, con lo que ha matizado: "Los chavales hacen un trabajo que quitan presión al equipo, pero el restaurante no se iría a la porra sin aprendices", comentaba.

A la entrevista se ha sumado Antonio Ruda, coordinador de Hostelería de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Ruda defendía que cuando alguien va a una escuela no tiene que pagar por su aprendizaje. "Se está escondiendo la falsedad de la precarización", manifestaba. Añadía que en España se está llenando de falsos autónomos, falsos emprendedores y falso aprendizaje; y que los becarios en hostelería no existen. Sin embargo, apuntaba que los convenios en este sector se tienen que regular. "No utilicemos esa formación para hacer negocio", denunciaba. "Yo me ciño a la legalidad", contestaba Cruz sobre su situación.

Por último, el chef ha aquerido aclarar las suposiciones que se han formado acerca de la adquisición del un 'palacete' junto a su restaurante. El cocinero ha explicado que no lo ha comprado para "montarse un casoplón", sino que forma parte de un proyecto de ampliación de su restaurante, el ABaC, el cual pagará una hipoteca durante varios años.

Comentarios