Por qué el primer gol de Cristiano Ronaldo no es fuera de juego

El primer asalto cayó del lado del Real Madrid. Y fue por KO. Ahora queda el segundo en el Vicente Calderón. Sobre la contundente victoria (3-0) del Real Madrid sobre el Atlético en la ida de las semifinales de Champions hablaron largo y tendido en 'El Larguero' Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Jesús Gallego, Pablo Pinto, Antoni Daimiel, Antón Meana y Mario Torrejón.

Debatieron sobre el nuevo papel de Cristiano, igual de contundente de cara a puerta pero menos explosivo y su dosificación en los últimos meses. Y también sobre el estado de forma de los dos laterales del Real Madrid, Marcelo y Carvajal. "No hay dos laterales mejores en el mundo ahora mismo que Carvajal y Marcelo", sentenció Carreño.

Cristiano doblega al Atlético y acerca al Real Madrid a la final de Cardiff El delantero portugués, con tres goles ante los rojiblancos en el Bernabéu, coloca al Real Madrid cerca de una nueva final de la Liga de Campeones

Comentaron también la pobre imagen dada por el equipo de Simeone en una cita tan vital. Su inesperada poca mordiente ante un rival que le tiene cogida la medida en Europa. "Hoy al Atlético le ha faltado intensidad y fe", dijo Antonio Romero.

Por qué el primer gol de Cristiano no es fuera de juego

Dejó muy claro, además, Iturralde González, árbitro de 'Carrusel Deportivo', por qué el primer gol de Cristiano Ronaldo no es en fuera de juego. Es cierto que el portugués está más adelantado a la defensa del Atlético cuando Ramos centra desde la esquina del área, pero el hecho de que la zaga rojiblanca intercepte la bola antes de que toque el portugués ya hace comenzar una nueva jugada. El linier no puede señalar fuera de juego hasta que el delantero no toque la pelota, algo que no pasa después del pase de Ramos.

Iturralde también fue muy contundente al afirmar que Sergio Ramos debió ser expulsado por su codazo a Lucas Hernández dentro del área del Real Madrid.

Comentarios