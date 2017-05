Fernández Vara, de Podemos: "Quieren que el PSOE se rompa"

El presidente de la gestora del PSOE ha remitido una dura carta al líder de Podemos, Pablo Iglesias en respuesta a la suya en la que pedía el apoyo a la moción de censura al Gobierno. En la misiva, Javier Fernández explica que no quiere polemizar por las declaraciones "que al hilo de la carta que me envías relativa a la moción, hablas de las equivocaciones del PSOE derivadas de la investidura de Rajoy. Pero te recuerdo que no hubiera tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un Gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente". “Tengo la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen”, ha espetado el socialista.

Tras recibir la carta, Iglesias ha destacado la “hostilidad” del PSOE. "Parece que del Partido Socialista sólo recibimos insultos. Ellos verán".

Horas después, en los micrófonos de la SER, Guillermo Fernández Vara ha acusado al líder de la formación morada de “tener la mandíbula débil”. “Parece como si el patrimonio de los golpes lo tienen ellos. Desde que han llegado a la política, el patrimonio del insulto lo tienen ellos. Tenemos razones para hablar así, no se puede estar mintiendo de esa manera tan burda. Podemos prefirió votar con Rajoy frente a Pedro Sánchez. Esta es la realidad que duele, les molesta oír estas palabras. No son insultos, es la pura verdad”, ha defendido el presidente extremeño.

El socialista cree que si “Podemos hubiera tenido intención de sacar la moción de censura, no la hubieran presentado esto en pleno proceso de primarias del PSOE”. “Saben que no van a gobernar este país salvo que todo se vaya al garete. Quieren que el PSOE se rompa, porque es el partido que da estabilidad en este país. Somos dos partidos a entendernos, y han convocado una manifestación el día de antes. Es algo orquestado para intervenir en el proceso del PSOE”, ha sentenciado.

