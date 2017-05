David Broncano: "El sexo sin amor me parece gravísimo"

"Hay noches de 15% de amor, de 30% de amor, pero no del 0% de amor. Yo no concibo dormir acompañado sin una pizca de amor. El sexo sin amor me parece gravísimo". Esta mañana, David Broncano (Santiago de Compostela, 1985) se ha quedado dormido y nos ha hablado de las canciones de su vida desde la misma cama. Así las cosas, algunas de las preguntas que han tenido lugar en el Hoy por hoy han versado sobre lo que hace en ella.

Al son de Supersubmarina, Led Zeppelin o Rage Against the Machine, hemos conocido que Broncano duerme en ropa interior, también cuando en Madrid hace frío. El joven que creció en Orcera, un pequeño pueblo de Jaén, llegó a la capital para estudiar en la universidad. Pero, a pesar de haber pasado allí cuatro años, dejó de estudiar Publicidad y Física para trabajar como humorista. Fue en Cuatro, en Estas no son las noticias: "No me costó dejar la carrera por la comedia, porque lo hice con una propuesta en firme. No fue un gesto romántico".

"Cuando era joven, no pensaba en cambiar el mundo. Quería ser futbolista, cosas así", cuenta un Broncano que descubrió a Queen en sus años de universidad y que, aún sin vestir, reconoce que el segundo disco que se compró fue el de las Spice Girls. El primero fue uno de Extremoduro.

