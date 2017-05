La vida en Soto del Real

Hoy, en la Hora Negra nos adentramos en el mundo de las prisiones. Con la actualidad, los focos mediáticos están centrando la atención en Soto del Real debido al reciente ingreso de dos implicados en tramas de corrupción, por un lado el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y por otro lado, el primogénito de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

Pero desviar esa imagen de 'nuevo hotel cinco estrellas' que se está dando, hemos hablado con un ex presidiario que colaboraba en La Ventana durante tres temporadas cuando Gemma Nierga era su conductora. Hablamos de Antonio Delgado, reinsertado con empleo fijo, afirma que está siguiendo fielmente la actualidad que está rodeando la cárcel de Soto del Real, donde hace unos años pasó su condena de seis años. En el momento del traslado de los calabozos a la cárcel, “ya eres totalmente consciente de hacia dónde vas, ya has perdido el control completo de tu vida”, ha relatado Delgado. En cuanto a la rutina que se da en las prisiones, ha explicado que es a las 8 de la mañana cuando se realiza el recuento, “va un funcionario de prisiones abriendo una rendija en la puerta de la celda y tienes que hacer un movimiento como que estás vivo”. Dan una media hora para que se cierre la celda y “hay gente que aprovecha para hacer limpieza”.

Sobre las diferencias entre presos, si existen privilegios o no de unos sobre otros, Delgado opina que para él no, “considero que en el momento que entras por prisión, eres uno más”, puntualizaba. Pero sí que ha hecho una diferenciación, “otra cuestión distinta son las condenas, el trato que puedan tener en una condena, la defensa que tengan con abogados”, pero especialmente este tipo de personajes públicos y mediáticos “son mirados con lupa desde la calle y cualquier cosa que hicieran se sabría al día siguiente”. Y en relación a que Ignacio González comparta celda con su hermano, Antonio ha aclarado que es algo muy habitual “salvo que por auto el juez imponga que estén separados”, se suelen dar celdas compartidas por padres e hijos o gente que están por la misma causa. Una cosa que da rabia a Antonio Delgado es la exigencia de más dureza en las cárceles, y explicaba que desde que un juez te condena, te condena a “la privación de libertad, pero desde luego la cárcel no es nada fácil desde el minuto uno”.

También ha hecho hincapié en que a todos se les trata de la misma manera, “nada más llegar a prisión para que sufras más desarraigo, te quitan todos los elementos personales, y tienes que hacer una ducha con un desnudo integral y te dan un mono blanco”. Ya es en días después cuando se suministra ropa procedente de los familiares que visitan a los presos. Antonio ha seguido matizando cuestiones como la compra de productos dentro de la prisión como latas o fiambres, y luego aparte una tienda de electrónica como radios y televisiones “y la televisión a la que él haya tenido acceso es la misma que el resto de presos pueden comprar”. En la tele en abierto el preso puede poner el canal que quiera, pero los canales privados están controlados por los funcionarios desde la torre de control, “por ejemplo si hay un partido como el Madrid – Atlético de Madrid y hay alguno del barça y quiere fastidiar un poco, cambia el canal y no lo ve nadie”. Se suelen pasar unas 14 horas en la celda y no hay límite en el visionado de televisión como apuntaba Delgado. Las duchas, aunque estén dentro de las celdas, no son regulables con frío o caliente, sino que es un pulsador y “sale como salga”, según explicaba Antonio.

Así ha relatado algunas de las anécdotas que vivió el ex preso Antonio Delgado que hace nos hagamos una idea más realista de lo que supone pasar años encarcelado, alejada de las divagaciones que se llegan a propagar por las redes sociales de si una prisión es parecida a un complejo privilegiado.

