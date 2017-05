Boyero: "'La excepción a la regla' es una película inútil"

'Un reino unido', biopic sobre un matrimonio birracial

El próximo viernes se estrena ‘Un reino unido’, una película inglesa basada en el matrimonio en 1948 entre Ruth Williams, una mujer blanca británica y el rey de Botswana Seretse Khama. El casamiento originó un conflicto internacional, ya que el apartheid sudafricano no permitía los matrimonios interraciales. Según Boyero, la película tiene “su toque convencional”. “No hay nada que te vaya a sorprender”, sostiene el crítico, que opina que el film tiene además “ese defecto de meter bloques de música continuamente para conmover el espectador”. La historia es sin embargo “muy curiosa” porque tanto la familia de Williams (interpretada por Rosamund Pike) como los nativos de Botswana la rechazan. Es una película que habla “sobre todo de las maniobras del Gobierno inglés para parar esto y quitar al rey del trono”. ‘Un reino unido’ “se ve y escucha con agrado, pero no tiene nada que perturbe demasiado – aunque la historia sí sea perturbadora”, defiende el periodista.

La última de Warren Beatty

El pasado viernes se estrenó ‘La excepción a la regla’, película dirigida por Warren Beatty, quien participa también en el guión y es uno de los actores. “Me pregunto para qué la ha hecho Warren Beatty”, dice Boyero, que intuye que el actor necesita mantenerse en activo. “Es una película inútil”, dice el crítico. “El personaje de Howard Hughes me parece muy antipático: millonario enloquecido, enganchado a la codeína, dictatorial y excéntrico que no dejaba que nadie se acostara con las actrices”. Boyero encuentra incluso “grotescas” ciertas cuestiones tratadas en la película. La película es “muy plana, no tiene los grandes presupuestos que utilizaba Beatty en películas como ‘Rojos’”. “Pretende ser original pero resulta bastante fatigosa”, concluye Boyero.

Herederos de la bestia, el documental sobre ‘El día de la bestia’

Se estrena también un documental sobre el rodaje en una película que marcó un hito en el cine español: ‘El Día de la Bestia’. El film de Alex de la Iglesia obtuvo 14 nominaciones a los premios Goya en 1995, consiguiendo 6 por Mejor Director, Mejor Actor Revelación, Mejor Dirección Artística, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Sonido y Mejores Efectos especiales.

David Pizarro y Diego López codirigen ‘Herederos de la bestia’, un documental que surgió de la admiración por una película “que había revitalizado la industria del cine fantástico, que había devuelto la taquilla al cine y que habría las puertas a una nueva generación de cineastas”. Explica Diego López que “era vital hablar de esa película tan importante para la cinematografía española”.

En el documental aparecen los testimonios de Alex de la Iglesia y también de cineastas que se declaran influidos por esa película, como Jaume Balagueró, Paco Plaza o Nacho Cerdá, de algunos de sus protagonistas como Santiago Segura, Terele Pávez o Nathalie Seseña y está dedicado a Álex Angulo, fallecido en un accidente de tráfico en 2014.

