Carreño: "Es éste un Cristiano más solidario, menos egoísta"

Aún se habla, y mucho, del poderío que exhibió el Real Madrid ante el Atlético. Destacó el nombre propio de Cristiano Ronaldo, autor de los tres goles, que sumó a los cinco que hizo al Bayern en la eliminatoria de cuartos.

Sobre la figura del portugués y su pugna constante con Leo Messi, llamado por muchos no como el mejor de este tiempo sino de la historia del fútbol, opinó en 'El Larguero' Manu Carreño:

"Está empeñado en mantener ese duelo con Messi. Porque Cristiano juega para el equipo y cada vez parece menos egoísta. Parece más alejado de esa imagen que ha dado sobre todo en los primeros años y parece un Cristiano más solidario, distinto. Probablemente sea por la manera en la que está jugando, por su físico...

Pero mantiene otra pelea, además de la colectiva, que es la individual con Messi. Está empeñado en ponerle las cosas difíciles no, imposibles. Cuando Messi parece que se escapa, cuando da una exhibición, otra, se quita la camiseta en el Bernabéu, revienta el Clásico, llega Cristiano y dice: "tranquilo, que no te vas a escapar, que aquí estoy yo".

No hay miedo al United

El director de 'El Larguero' habló, además, en su comentario en 'Hoy por Hoy' sobre el duelo vital de esta noche del Celta ante el United de Mourinho en la ida de semifinales de la Europa League.

"Después de la ida de la Champions, con esa semifinal española, hoy todos miramos a Vigo. Es la primera semifinal europea de esta ciudad y de este equipo. Un Celta que se enfrenta en casa, esta noche, al Manchester United de Mourinho.

Mourinho que ha llegado, para variar, llorando, quejándose del calendario y de que no rota, con la plantilla que tiene llena de estrellas y con un presupuesto multimillonario, ya lo quisiera Berizzo para su Celta.

Un Celta que va a tener Balaídos absolutamente lleno. No queda ni una entrada. Desde el primero de los vigueses, el alcalde, hasta el último aficionado que tenga una localidad hoy van a estar empujando a los del Berizzo. Que, por cierto, han jugado la vuelta de las tres últimas eliminatorias fuera de casa, como ésta también.

¿Por qué no soñar? No hay miedo al United. No hay miedo a los diablos rojos porque el Teatro de los Sueños puede ser Balaídos".

