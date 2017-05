Irene Montero: "Ninguna medida de autogobierno justifica el apoyo a estos presupuestos"

"Todo nuestro apoyo al autogobierno, pero ninguna medida en ese sentido puede justificar el apoyo a los presupuestos del saqueo". La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha criticado la decisión del PNV de apoyar las cuentas del gobierno de Rajoy que, en su opinión, "son los presupuestos de los recortes y la consolidación del saqueo".

Montero ha cargado también contra otros grupos de la oposición por su respaldo a las cuentas. "Ciudadanos va a apoyar las cuentas y los diputados socialistas, aunque votarán que no, van a prestar el diputado canario que el PP necesita para los presupuestos", ha señalado Montero, que no ha puesto fecha a la presentación de la moción de censura que han anunciado contra Rajoy aunque ha señalado que será inminente. Sobre otra cita a la que sí han puesto fecha, la manifestación que han convocado en apoyo a esa moción en vísperas de las primarias socialistas, Montero ha asegurado que "la vida interna de los partidos importa muy poco a los ciudadanos" y ha justificado así la elección de ese día: "no hemos elegido los tiempos en que se desvela la Operación Lezo".

Ante la segunda vuelta de las presidenciales francesas, que se celebra este domingo, la portavoz de Podemos tampoco ha querido expresar su apoyo a Macron, aunque sí ha defendido que "hay que votar contra Le Pen y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la extrema derecha no avance".

