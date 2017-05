Guerra abierta en Sevilla entre taxistas y Cabify

La tensión entre taxistas y empresas de alquiler de vehículos con conductor, como Uber o Cabify, continúa. El último episodio se ha vivido en Sevilla, donde la madrugada del lunes al martes nueve coches de Cabify ardían en un incendio, por lo que parece, intencionado. Pablo García, vicepresidente de Unauto VTC, la patronal que agrupa a empresas como Cabify y Uber, reconoce que hay un "conflicto abierto" y asegura que el sector del taxi "está intentando que no exista competencia en el transporte de viajeros".

Sobre el suceso ocurrido a principios de semana, el portavoz de Unauto VTC afirma que, desde su organización, no se aventuran a señalar a nadie, pero recuerda que hay "27 taxistas investigados en los últimos meses" y que se han producido 40 denuncias por actos contra sus vehículos al tiempo que afirma que, aparte de daños, se han producido amenazas y coacciones. Según la organización que representa a compañías como Uber y Cabify, los taxis deberían asumir la competencia: "el cliente no es propiedad de nadie, tiene la elección de elegir el transporte con el que se mueve día a día" asegura García. Además, el representante de UNAUTO pide a los taxistas que, si tienen quejas sobre la regulación se dirijan a la administración "pero no que acudan a prender fuego a vehículos" en referencia a casos como el ocurrido la madrugada del martes. "Ha habido pedradas, lanzamiento de ácidos, huevos…esa no es la forma de trabajar conjuntamente".

Por su parte, el Delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado que entiende "perfectamente" las quejas de los taxistas. "Es una oferta con la que no pueden competir, el taxi tiene intervenidos los precios a través de las tarifas y tienen muchísimos costos" explicaba Cabrera. El representante del ayuntamiento asegura que empresas como Cabify captan pasajeros en lugares de influencia, la principal queja de los taxistas, y que se han establecido sanciones sobre algunos vehículos de Cabify y Uber "que tienen una conducta irregular, que cobran abusivamente". Cabrera pide además a la administración que legisle para acabar con este conflicto que, según sus palabras, "está ocurriendo en todas las ciudades porque no hay una regulación".

