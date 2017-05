¿Por qué se celebra el 'Día de Star Wars' cada 4 de mayo?

Como cada 4 de mayo, los amantes de la saga Star Wars salen a la calle a celebrar el 'Día Internacional de Star Wars'. A lo largo de este día, los fans de Luke Skywalker, Darth Vader, Rey o Yoda se reúnen para recordar alguno de los mejores momentos de la saga e incluso para realizar actividades que giran en torno al universo creado por George Lucas como, por ejemplo, el visionado de las películas de la franquicia.

Pero, ¿por qué se celebra este día? Pese a que parezca que se trata de un movimiento reciente, impulsado por las redes sociales, el origen de esta fiesta se remonta a 1979 y tiene una protagonista que poco tiene que ver con la saga de Star Wars: la 'Dama de hierro' Margaret Thatcher.

"May the 4th Be With You"

El 4 de mayo se celebra el 'Día Internacional de Star Wars' en honor a una nota de prensa, publicada en el diario London Evening News, mediante la que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher, conocida como 'la Dama de Hierro', por su nombramiento como primera ministra del país.

En la nota se podía leer el mensaje "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations". Esta frase se trata de un juego de palabras mediante el que los miembros del Partido Conservador quisieron rememorar una de las frases más populares de la saga Star Wars, 'May the Force be with you' (Que la fuerza te acompañe), para felicitar a su compañera.

"Revenge of the 5th"



A raíz de aquella nota de prensa, los seguidores de la saga reconocieron el 4 de mayo como el 'Día Internacional de Star Wars'. Desde entonces, las grandes superficies aprovechan este día para ofrecer numerosos descuentos en productos oficiales del universo de Star Wars.

Mientras tanto, desde que en 2005 se estrenara 'Star Wars: La venganza de los Sith', los amantes del lado oscuro de la Fuerza, liderado por el carismático Darth Vader, aprovechan el 5 de mayo para celebrar el "Revenge of the 5th", la contrapartida al día de los Caballeros Jedi.

Comentarios