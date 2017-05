Películas del siglo XXI rodadas en cada una de las provincias españolas

A través del siguiente enlace podrás consultar el mapa en tamaño real.

Tras descubrir las diferentes novelas del siglo XXI ambientadas en cada una de las provincias españolas ha llegado la hora de adentrarnos en el cine. En esta ocasión no nos centraremos en las películas ambientadas en cada una de las provincias, sino en aquellas que fueron rodadas, ya sea íntegramente o de forma parcial, en cada una de las provincias españolas.

Por esa misma razón, en este mapa no aparecerán películas legendarias como 'Por un puñado de dólares', rodada entre Madrid y Almería o 'Doctor Zhivago', que también rodó en la capital española. Como sucedió en el caso de las novelas, en este mapa de películas del siglo XXI no aparecerán las mejores o las más populares películas de cada provincia, pues cada persona tendrá su propio punto de vista.

Por lo tanto, en el siguiente mapa cohabitan grandes producciones de Hollywood con tramas españolas que han arrasado en taquilla, películas de corte independiente, largometrajes documentales e incluso TV Movies. Un repaso a España a través de sus comunidades. Desde el Bilbao del futuro hasta el ficticio planeta de Naboo recreado en la Plaza de España de Sevilla. Descubre las películas rodadas en las diferentes provincias españolas:

A Coruña: 'MAR ADENTRO', de Alejandro Amenabar (2004): Amenabar optó por rodar las escenas del accidente de Ramón Sampedro en el mismo lugar donde se produjo, en la zona de rocas en la playa de As Furnas, en el concejo de Porto do Son (A Coruña). Historia basada en la vida del escritor y ex marinero Ramón Sampedro, quien queda tetrapléjico tras un accidente ocurrido durante su juventud.

Albacete: 'HUÍDAS', de Mercedes Gaspar (2014): Pese a que le hubiera gustado rodar en Calanda, su pueblo natal, Mercedes Gaspar acabó rodando la película en Albacete: "En la película la protagonista quiere ir a Calanda, pero no la entienden bien y la llevan a otro sitio". La película narra la historia de China, una fotógrafa norteamericana, de origen hispano-chino que emprende un viaje por España para reencontrarse con sus raíces.

Alicante: 'LO IMPOSIBLE', de Juan Antonio Bayona (2012): El complejo cinematográfico 'Ciudad de la Luz', considerado como el más moderno de Europa, fue escogido por Juan Antonio Bayona para recrear una de las tragedias más devastadoras de la historia de Asia, el 'tsunami' de 2004. Los estudios, situados en Aguamarga, fueron testigos de la adaptación de Bayona sobre uno de los momentos más relevantes de la historia reciente.



Almería: 'EXODUS: DIOSES Y REYES', de Ridley Scott (2014): La superproducción de Ridley Scott, protagonizada por Christian Bale, fue rodada, entre otras localidades españolas, en las almerienses Tabernas y Sierra Alhamilla. Almería se convirtió en el Antiguo Egipto para recrear las ciudades de Menfis, capital del imperio, y Pi-Ramsés, la nueva capital levantada por los esclavos hebreos bajo el mandato de Ramsés II.

Araba: REY GITANO, de Juanma Bajo Ulloa (2015): El director gazteiztarra rodó en localizaciones tan emblemáticas de Vitoria como la Plaza de España, donde los dos protagonistas contarán con un negocio en común, y la Virgen Blanca. A lo largo de esta 'road-movie' también aparecen localizaciones como la Rioja Alavesa y el Valle Salado de Añana.

Asturias: EL ORFANATO, de Juan Antonio Bayona (2007): La casona en la que se desarrolla la trama, conocida como Villa Parres o palacio de Partarríu, se encuentra en las afueras de la villa de Llanes, en dirección a Santander. Un orfanato que Belen Rueda trata de rehabilitar con la intención de reabrirlo como un centro residencial para niños con alguna enfermedad mental.

La casona de la película es el palacio de Partarríu / El Orfanato

Ávila: SHEVERNATZE, UNA EPOPEYA MARCHA ATRÁS, de Pablo Palazón (2007): El profesor de autoescuela Jonás Bargueño decide conducir de Madrid a Ávila marcha atrás con la intención de batir un récord Guinness y recuperar así a su ex novia. Mientras tanto, María, la que fuera pareja de Jonás, vivirá un intercambio de parejas con Leo, su amante, en esa misma carretera.

Badajoz: EL HOMBRE DE ARENA, de José Manuel González-Berbel (2007): María Valverde y Hugo Silva son los protagonistas de esta película que fue rodada en municipios de Badajoz como Salvaleón, Mérida, Badajoz y Barcarrota, entre otras. La historia, que transcurre en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, se desarrolla a finales de los años 60 y narra la historia de amor entre Mateo, un trotamundos, y Lola, una chica maltratada desde que era niña.

Barcelona: VICKY, CRISTINA, BARCELONA, de Woody Allen (2008): Esta película, ambientada principalmente en Barcelona, Avilés y Oviedo, narra la historia de dos jóvenes estadounidenses que, durante su visita a España, acaban enamoradas de un mismo hombre, el carismático pintor Juan Antonio. Para rizar el rizo de esta complicada situación, la ex mujer del pintor, Maria Elena, entra en escena para poner patas arriba la vida de todos los personajes de la película.

Bizkaia: EL DESTINO DE JÚPITER, de Lilly y Lana Wachowski (2015): La superproducción de las directoras de 'Matrix' fue rodada, además de Inglaterra o Estados Unidos, en Bilbao. En la película aparece una versión futurista de la capital vizcaína, en la que se puede apreciar cómo 'el efecto Guggenheim' ha ido comiéndole terreno a la ría de Bilbao, que luce irreconocible en la película. La película se centra en cómo cambia la vida de una joven que se gana la vida limpiando baños tras enterarse de que tiene un gran destino genético.

Bilbao, contagiado por el 'efecto Guggenheim', se moderniza para 'El Destino de Júpiter'. / JUPITER ASCENDING

Burgos: EL CAMINO, de Emilio Estévez (2010): Burgos es, sin duda alguna, una de las provincias clave en esta historia que lleva al protagonista a hacer el Camino de Santiago tras enterarse de que su hijo falleció intentando completar el recorrido. Entre los municipios burgaleses escogidos para la película se encuentran Redecilla del Camino, Tosantos, San Juan de Ortega, Burgos capital, Rabé de las Calzadas, Hornillos, San Bol, las ruinas del Convento de San Antón, el albergue El Molino y Castrojeriz.

Cáceres: PLANES PARA MAÑANA, de Juana Macías (2010): Esta película que narra historias cotidianas de gente cotidiana, tal y como asegura su directora, se desarrolla en espacios emblemáticos de Cáceres. La trama se centra, sobre todo, en tres mujeres cuya edad oscila entre los 40 y los 50 años de edad. Un auténtico drama que cuatro mujeres deberán enfrentarse al día más importante de sus vidas.

Cádiz: 007, MUERE OTRO DÍA, de Lee Tamahori (2002): El director de la vigésima película sobre el agente 007 convirtió a Cádiz en la ciudad de La Habana. El Balneario de La Palma, situado en la playa de La Caleta, que se convirtió en el Malecón de La Havana, se convirtió durante unas semanas en un hotel cubano. Mientras tanto, el histórico castillo de San Sebastián pasó a ser una clínica. A lo largo de la película también se distinguen la Torre del Sagrario de la catedral vieja y el entorno urbano de la catedral .

Cantabria: LOS OTROS, de Alejandro Amenabar (2001): Las localizaciones elegidas para el rodaje de esta superproducción fueron Las Fraguas y Madrid. En 'El palacio de los Hornillos', situado en la localidad cántabra, es donde se desarrolla la mayor parte de la trama de esta película rodada por Alejandro Amenábar, la cuarta película más galardonada en los Goya.

La trama gira en torno a 'El palacio de los Hornillos'. / Los Otros

Castellón: EL OLIVO, de Icíar Bollaín (2016): La película dirigida por Icíar Bollaín, que narra la historia de una adolescente por recuperar un árbol milenario arrancado de las tierras de su abuelo que es trasladado a la sede de una empresa en Düsseldorf, Alemania, fue rodada en Sant Mateu y el entorno del Maestrazgo. La película fue una de las tres preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar de 2017.

Ciudad Real: LOS AMANTES PASAJEROS, de Pedro Almodóvar (2013): El Aeropuerto Central de Ciudad Real, sin actividad y cerrado al espacio aéreo desde mayo de 2012, es testigo de algunas de las escenas de la película 'Los amantes pasajeros', de Pedro Almodóvar. En este aeropuerto se simuló un aterrizaje forzoso en la plataforma de estacionamiento en el que participaron equipos de bomberos, de emergencia y protección civil, entre otros.

Córdoba: HABLE CON ELLA, de Pedro Almodóvar (2002): 'Hable con ella' es, sin duda alguna, la película más ambiciosa de la filmografía director manchego. Gracias a esta historia, Almodóvar se alzó con su primer Óscar a Mejor Guión Original y el Globo de Oro a 'Mejor película de habla no inglesa'. Entre las distintas localizaciones de esta película destaca la aparición de la mezquita de Córdoba. En esta escena, los protagonistas recorren en un coche la calle Magistral González Francés para acabar entrando en el Hotel Conquistador, situado frente al muro Este de la Mezquita.

Ceuta: ‘CEUTA, DOUCE PRISON', de Jonathan Millet y Loïc H. Rechi (2013): Este documental, rodado en Ceuta, narra la historia de cinco inmigrantes, procedentes de Camerún, Somalia, Chad e India, que están a tan solo 14 kilómetros de alcanzar la península ibérica, donde tratarán de vivir su propio "sueño europeo". A lo largo del documental, los protagonistas vivirán continuamente con la angustia de saber si serán deportados de vuelta a su país o no.

Cuenca: 'ALATRISTE', de Agustín Díaz Yanes (2006). La película basada en el héroe creado por Arturo Pérez-Reverte fue rodada en un gran número de localizaciones. En Andalucía, el set de rodaje visitó Sevilla, Cádiz, Córdoba, Baeza, Úbeda y Jaén. También rodó varias escenas en León y, como broche final, el director ofreció al espectador una bella imagen de la llanura de Uclés, en la provincia de Cuenca, en la que se libra una espectacular batalla. Al final de la película se distingue el monasterio del siglo XVI de la localidad, que se convirtió en el campo de batalla de Rocroi.

Girona: EL PERFUME: HISTORIA DE UN ASESINO, de Tom Tykwer (2006): Esta coproducción entre Alemania, España y Francia, que está ambientada en la Francia del siglo XVIII, rodó la mayoría de sus escenas en Croacia y España. Barcelona, Girona y Figueras fueron las localizaciones principales de esta película que narra la vida del asesino Jean-Baptiste Grenouille, un perfumista que acaba con la vida de un gran número de vírgenes con el objetivo de lograr el perfume perfecto.

Gipuzkoa: OCHO APELLIDOS VASCOS, de Emilio Martínez-Lázaro (2014): La película más taquillera de la historia del cine español se desarrolla entre el País Vasco y Andalucía. Para recrear el pueblo ficticio de Argoitia, el set de rodaje se trasladó hasta diversos municipios de Gipuzkoa como, por ejemplo, Getaria, Zumaia o Mondragón. Mientras tanto, la casa de Amaia, la protagonista de la historia, se encuentra en Leiza (Navarra).

Granada: 'UN DÍA PERFECTO', de Fernando León de Aranoa (2015): Benicio del Toro y Tim Robbins son tan solo dos de los numerosos motivos por los que ir a ver esta comedia en el que un grupo de cooperantes de una ONG ficticia comienza a trabajar en una zona de conflicto armado. Pese a que la acción se sitúa en plena guerra de los Balcanes, el director escogió varias zonas de Sierra Nevada y el pueblo minero de Alquife para recrear el escenario de la película.

Guadalajara: 'MORTADELO Y FILEMÓN. MISIÓN: SALVAR LA TIERRA', de Miguel Bardem (2008): Los agentes secretos más reconocibles de la escena del cómic español tienen una nueva misión: salvar el mundo de una nueva amenaza. En esta ocasión, un grupo de malhechores se proponen eliminar las reservas de agua que quedan en la Tierra. Entre las localizaciones del rodaje destaca la ciudad de Guadalajara. El Teatro de Buero Viejo y el Fuerte de San Francisco, que también ha sido testigo de la producción de 'Fuga de Cerebros' (2009), son algunos de los rincones de Guadalajara que aparecen en la película.

Huelva: 'JULIETA', de Pedro Almodóvar (2016): La historia se centra en Julieta, una mujer que está a punto de abandonar Madrid para irse a vivir a Portugal. La trama da un giro de 180 grados cuando la protagonista se encuentra con Bea, una antigua amiga de su hija Antía, de quien no sabe nada desde hace años. La película, que fue escogida por la Academia de Cine para representar a España en la 89ª edición de los Premios Óscar, rodó varias de sus escenas en la sierra onubense.

Huesca: 'EL REINO DE LOS CIELOS', de Ridley Scott (2005): El castillo de Loarre, situado en Huesca, es una de las localizaciones escogidas por Ridley Scott para 'El Reino de los Cielos'. El director decidió rodar su película, ambientada en la época de las cruzadas, en España y Marruecos. Para reconstruir la Francia del Siglo XXI, Scott filmó en Huesca, Ávila, Segovia y Córdoba. Mientras tanto, para recrear Tierra Santa, Scott grabó en suelo marroquí.

Islas Baleares: 'LUCÍA Y EL SEXO', de JULIO MEDEM (2001): La película narra la historia de Lucía, una camarera de un restaurante madrileño que opta por viajar hasta la isla de Formentera en busca de la tranquilidad. No obstante, durante su estancia recuerda alguno de los momentos más amargos con su anterior pareja, quien supuestamente está escribiendo una historia bastante similar. El Faro de Cabo de Berbería es, sin duda alguna, una de las localizaciones más recordadas de esta película.

El Far de Barbaria es uno de los iconos de la película. / Lucia y el sexo

Jaén: 'LA MULA', de Michael Radford (2013): Esta película, basada en hechos reales, narra la historia del cabo del bando nacional Juan Castro, un militar que se encuentra una mula perdida en el campo de batalla a finales de la Guerra Civil española. Tras llevársela a casa, el joven, con su mula y las 400 pesetas que lleva en el bolsillo, intentará conquistar a la chica más guapa que ha visto nunca. Esta película ha sido rodada, entre otras localizaciones, en Andújar, Lopera y la Sierra de Andújar.

La Rioja: 'PASOS', de Federico Luppi (2005): El director argentino, casado con la actriz riojana Susana Hornos desde 2003, decidió ambientar su película 'Pasos' en varias localizaciones de la provincia riojana. Nájera, Nalda, Fuenmayor y Logroño son algunos de los municipios que aparecen en esta película ambientada tras el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981 en el que tres jóvenes matrimonios deben escoger su destino tras el fracaso de los golpistas.

Las Palmas: 'EL NIÑO', de Daniel Monzón (2014): Pese a que la película se ambienta en Gibraltar, donde El Niño y El Compi deciden introducirse en el mundo del narcotráfico, la película se rueda en otras localizaciones de España como Algeciras (Cádiz), la playa de Los Genoveses, en San José (Almería) y en Gran Canaria, donde se rodaron la mayoría de planos de la segunda película más taquillera de 2014, únicamente por detrás de 'Ocho Apellidos Vascos'.

León: 'LA SOLEDAD', de Jaime Rosales (2007): Una de las grandes sorpresas de la gala de los Goya de 2007 fue 'La Soledad'. La película de Jaime Rosales se convirtió en la mejor película de la edición y, además, se llevó otros dos importante premios: 'Mejor director' y 'Mejor actor revelación'. La producción de Jaime Rosales narra la historia de Adela, una mujer que deja su León natal para marcharse con su hijo a Madrid, donde sufrirá un atentado que cambiará su vida para siempre. La película se rodó en municipios leoneses como Sabero o Cistierna, entre otros.

Lleida: 'EL EMBRUJO DE SHANGHÁI', de Fernando Trueba (2002): El pequeño pueblo de Gerb, perteneciente a la comarca de la Noguera, en Lleida fue uno de los escenarios escogidos por Fernando Trueba para esta película en la que dos adolescentes descubren la historia de un maqui que pone rumbo a Shanghái para cumplir una arriesgada misión en la que tendrá que hacer frente a un gran número de peligros. En la película también aparecen otras localizaciones como Madrid y Barcelona.

Lugo: 'EL AÑO DE LA GARRAPATA', de Jorge Coira (2004): Tras acabar la carrera, Fran entra en una crisis post-licenciatura que afecta a diferentes aspectos de su vida. Desde los relacionados con el trabajo hasta los que tienen que ver con su novia o las oposición. Para hacer frente a esta situación, el protagonista contará con la ayuda de Morgan, el orgulloso teórico del "garrapatismo". La película transcurre en la capital lucense.

Madrid: 'EL ULTIMATUM DE BOURNE', de Paul Greengrass (2007): En la tercera película de la saga, el agente Bourne viaja a Madrid. A lo largo de la película se puede ver al protagonista pasando por la Estación de Atocha o visitando un apartamento situado en una de las calles céntricas de la capital española. A lo largo de esta película, la trama también viaja a otras ciudades europeas como Turín, París o Londres, entre otras.

Málaga: 'LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES', de Niels Ardiev Oplev (2009): El paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso de Málaga recrea "a la perfección", tal y como asegura el cineasta, lo que él mismo plasmó en su guión como 'Cayman Islands'. En esta secuencia final, las trama fija su atención en la playa y al paseo malagueño, que inmediatamente cobran un sentido especial en la historia principal de esta película ambientada en el best seller de Stieg Larsson.

Melilla: 'LOS SALTADORES', de Stephan Wagner y Moritz Siebert (2016): Documental que narra el drama que viven los inmigrantes que acampan en el monte Gurugú a la espera de una oportunidad para saltar la valla fronteriza que separa Marruecos de Melilla. El largometraje narra los cuatro últimos meses de vida del maliense Abou Bakr Sidibé en el Monte Gururú hasta que saltó la valla en octubre de 2014.

Murcia: 'LA CHISPA DE LA VIDA', de Álex de la Iglesia (2011): Tras intentar descubrir qué fue lo que sucedió con el 'Hotel Paraíso' de Cartagena, donde se hospedó durante la luna de miel con su mujer, el publicista en paro Roberto llega accidentalmente a una zona restringida para obreros de la excavación de un teatro romano, donde un accidente cambiará su vida para siempre. La película fue rodada, entre otros lugares, en el Anfiteatro de Cartagena.

Navarra: 'EL GUARDIÁN INVISIBLE', de Fernando González Molina (2017): Esta película, basada en la novela homónima de Dolores Redondo, nos sitúa en los márgenes del río Baztán, en Navarra, donde aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en circunstancias que relacionan el crimen con un asesinato ocurrido un mes atrás. Mientras tanto, la inspectora Amaia Salazar, quien dirige la investigación, volverá al pueblo de Elizondo para tratar de resolver el caso, donde se ha rodado gran parte de la película.

Ourense: 'LOS GIRASOLES CIEGOS', de Alberto Méndez (2008): Esta película, ambientada en la provincia de Ourense, narra la historia de Elena y su hijo Lorenzo, quienes deben mantener las apariencias para ocultar los secretos de la familia. Mientras que la hija adolescente de Elena se ha fugado con su novio Lalo, un joven fichado por la policía, el padre de familia Ricardo, amenazado por la persecución ideológica, vive oculto en la vivienda. Por si esto fuera poco, la aparición del diácono Salvador complicará todavía más la trama ambientada en la provincia gallega.

Palencia: 'BOLLYWOOD, MADE IN SPAIN', de Ramón Margareto (2016): La película narra la historia de una bailarina española y un actor hindú que optan por viajar hasta La Ciudad de la Luz, en Alicante, con el objetivo de encontrar una oportunidad en el mundo del cine. A raíz de este viaje, las vidas de los protagonistas se cruzarán para vivir una historia de amor musical. La película fue rodada, además de en la Ciudad de la Luz, en la ciudad de Palencia.

Pontevedra: 'LOS LUNES AL SOL', de Fernando León de Aranoa (2002): Esta película, rodada en Vigo (aunque también aparecen imágenes de los disturbios acaecidos en Gijón), se sitúa varios años después de la reconversión industrial de Vigo. La trama muestra cómo es la vida de los parados que viven el día a día en la capital de Pontevedra. Una película que se llevó un total de cinco Goyas, entre los que destaca el de 'Mejor Película', 'Mejor Director' o 'Mejor Actor', entre otros.

Salamanca: 'EN EL PUNTO DE MIRA', de Pete Travis (2008): Forest Whitaker, Sigourney Weaver o Eduardo Noriega, entre otros, forman parte del elenco de esta producción estadounidense que narra el intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos durante un mitin celebrado en Salamanca, donde se dispone a dar una conferencia. Después de que alguien intenta atentar contra la vida del presidente, la historia se centra en el punto de vista de ocho testigos que se encuentran en el lugar de los hechos.

Santa Cruz de Tenerife: 'FAST & FURIOUS 6', de Justin Lin (2013): En la sexta entrega de la saga 'Fast & Furious', el equipo liderado por Vin Diesel y Paul Walker se une para hacer frente a una peligrosa banda de criminales. La película está rodada principalmente en Reino Unido y el anillo insular de Tenerife, exactamente en la zona de Los Menores (Adeje). El puente de Silva de Gran Canaria también aparece en esta producción estadounidense.

Segovia: 'EL LABERINTO DEL FAUNO', de Guillermo del Toro (2006): Esta película de género fantástico, que nos traslada a la España de 1944, nos narra la historia de cómo un capitán del ejército franquista trata de acabar con los últimos miembros de la resistencia republicana. Mientras tanto, la hija del capitán, Ofelia, descubre tras llegar al pueblo al que ha sido destinado su padre, las ruinas de un laberinto, donde se encuentra con un fauno. Será entonces cuando deberá llevar a cabo tres pruebas para volver al mundo real. La película fue rodada principalmente en los pinares de San Rafael, en Segovia. Belchite, en Aragón, es otro de los municipios escogidos por el director para ambientar esta película.

Sevilla: 'STAR WARS - EPISODIO II: EL ATAQUE DE LOS CLONES', de George Lucas (2002): Sevilla es testigo directo de la adolescencia del jedi Anakin Skywalker, quien, con el paso del tiempo, se convertirá en el temible Darth Vader. Además de otros países como Australia, Italia o Turquía, George Lucas se fijó en España para el segundo episodio de la saga intergaláctica. Para el rodaje de la película, el equipo de Star Wars convirtió la Plaza de España hispalense en el planeta ficticio de Naboo.

Soria: 'TERESA', de Jorge Dorado (2015): La TV Movie rodada en Ávila, Soria, Alcalá de Henares y El Escorial, entre otras localizaciones, es una versión moderna de la película Teresa de Jesús. La trama narra la historia de la vida de Teresa desde que se escapa de su casa para ingresar en el convento de la Encarnación de Ávila hasta que funda su primer convento, el de San José. A lo largo de la película, Teresa tendrá que hacer frente la Inquisición, que la persigue, quema sus lecturas y la somete a juicio, para encontrar una nueva forma de afrontar la fe.

Tarragona: 'SECUESTRO', de Mar Targarona (2016): Thriller policíaco con un elenco de lujo. Blanca Portillo, José Coronado o Antonio Dechent, entre otros, son los protagonistas de esta película que muestra cómo una prestigiosa abogada, Patricia De Lucas, se transforma para proteger a su hijo, quien ha sufrido un intento de secuestro. A lo largo de la película, la protagonista acudirá al 'Banco BTG' que, realmente es el edificio Banco de España, situado en Tarragona. Las escenas fueron rodadas tanto en el exterior del edificio como en la caja fuerte.

Teruel: 'THE PROMISE', de Terry George (2016): Esta película, protagonizada por Christian Bale, es un melodrama romántico ambientado durante los últimos años del Imperio Otomano. A lo largo de la película, el estudiante de medicina Michael y el periodista americano Chris se enamorarán de la sofisticada Ana en una zona del mundo que se derrumba poco a poco. La película fue rodada en localidades turolenses como Calomarde o la sierra de Albarracín.

Toledo: 'LA PIEL QUE HABITO', de Pedro Almodóvar (2011): El cigarral 'Quinta de Mirabel', situado en las afueras de Toledo, es una de las localizaciones más recurrentes de esta película en la que un cirujano plástico atormentado por la muerte de su mujer busca la técnica que hubiese podido salvarla experimentando con una cobaya humana. La estancia, donde se desarrolla la gran parte de la película, es una construcción típica toledana, de amplias estancias y rodeada de bellos jardines.

Valencia: 'TOMORROWLAND: EL MUNDO DEL MAÑANA, de Brad Bird (2015): La película de Disney se centra en una adolescente, inteligente y optimista, y un antiguo niño prodigio, ya adulto, que se embarcarán en una misión para desenterrar los secretos de 'Tomorrowland' con el objetivo de salvar la humanidad. Entre las localizaciones de esta película protagonizada por George Clooney y Raffey Cassidy destaca la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias aparece en la película de Disney. / Disney

Valladolid: 'TODO MENOS LA CHICA', de Jesús Delgado (2002): En plena crisis sentimental, Juan, el protagonista de la película, decide ayudar a su amigo Marco, un matón a sueldo, a apalizar a un camello tras el encargo de una comunidad de vecinos. Mientras esperan por el camello, interpretado por Fernando Guillén-Cuervo, los protagonistas se enamoran de la novia del traficante, interpretada por María Adánez.

Zamora: 'CELDA 211', de Daniel Monzón (2009): La trama de esta película, considerada como una de las grandes producciones del cine español, está rodada íntegramente en la Cárcel concordataria de Zamora, una prisión abandonada que durante el régimen franquista fue elegida para que los sacerdotes y religiosos pasaran su periodo carcelario. Tras recibir un golpe en la cabeza, el funcionario de prisiones Juan Oliver acaba, tras un motín de los presos, en la Celda 211, donde tendrá que hacerse pasar por preso para intentar salir de allí con vida.

Zaragoza: 'NUESTROS AMANTES', de Miguel Ángel Lamata (2016): Una fábula contemporánea sobre el amor en la que Carlos, un guionista cinematográfico que se siente frustrado e Irene, quien no tiene claro que hacer con su vida tratarán de volver a dar sentido a sus vidas gracias a un juego mediante el que intentarán vivir grandes aventuras. El juego, planteado por Irene tras conocer a Carlos en una librería-café, tan solo tiene una norma: no enamorarse, ¿lo conseguirán? La película fue rodada íntegramente en Zaragoza, Huesca y Teruel, siendo esta primera la que más relevancia tiene a lo largo de la trama.

Comentarios