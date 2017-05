Pongámonos hasta las tetas

Tardé años en llevarme bien con mis tetas. A los quince no crecían, las muy putas. Ni siquiera apostaban por que empezara a notárseme que pertenecía a una familia donde las tetas parecen dibujadas al más puro estilo Milo Manara. Que no sé si existen los parámetros de tetas, pero vivimos en una sociedad que siempre ha dado mucha importancia a nuestra delantera. ¡Qué gran error!

Desde que Sabrina las enseñara la Nochevieja de 1987, que levante la mano la mujer de más de 40 años que no haya crecido soportando las comparaciones, en este caso odiosas.

A cambio tuve la suerte de que me criaran obligándome a levantar de más la cabeza cuando me compararan. Máxime cuando el cotejo fuera con algo tan superficial como un par de peras. Soy cagona y no tengo pasta: Nací con estas tetas y con ellas moriré. No me quedó otra que cumplir años y darme cuenta de que mis tetas son mías y solo por eso merecen la pena. Así me he garantizado que quien comparta conmigo la cama las tenga en cuenta y las venere, las mime y las relama hasta la saciedad. Permítanme que me restriegue por su pecho, por su espalda, por su cara; y yo dejaré que sean el oscuro objeto de deseo de cualquier perversión.

Todavía no ha nacido el amante que las ignore y mucho menos el que las desprecie. Todos los que pasan por mis sábanas, las miman reteniéndolas en sus bocas, en sus juegos, en sus pequeñas torturas que hacen que yo enloquezca. Tengo un par de tetas para tener todo ese sexo tan sucio que, al menos a mí, tanto me interesa.

Así que… Pongamos en práctica todo cuanto imagines. Pongámonos, sean como sean, hasta las tetas.

Comentarios