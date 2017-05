Guidetti: "Ya hemos ganado al Atleti y al Madrid en su campo"

John Guidetti no se amilanó tras perder por 0-1 en la ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United y confía en las posibilidades del Celta en Old Trafford. "La remontada no es imposible, necesitamos tener cabeza, ya les hemos ganado al Atlético y al Real Madrid en su casa", destacó.

El delantero sueco evalúo también el juego de los suyos y reclamó más intensidad en un partido en el que el centro del campo de los 'mancunians' dominó el partido. "Necesitamos jugar un poco más rápido, porque tienen jugadores muy grandes como Pogba o Fellaini", explicó.

Además, destacó el oficio del conjunto dirigido por José Mourinho y cómo les ganaron la partida tras el tanto de falta de Marcus Rashford. "Mourinho tiene mucha experiencia, después del gol habremos jugado solo un minuto, tenemos que ser más inteligentes en Old Trafford", comentó.

