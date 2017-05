El mayor crítico en la carrera de Manu Trigueros

Manu Trigueros está realizando una excepcional temporada con un Villarreal que se está jugando lograr un puesto que le de acceso a competición europea de cara a la próxima campaña.

Este viernes pasó por El Larguero en la previa del duelo ante el Fútbol Club Barcelona. Además de opinar sobre el futuro de su entrenador, Fran Escribá, y de la actualidad de la Liga Santander, también nos contó una interesante anécdota de su vida personal.

Trigueros nos comentó que su padre fue uno de sus primeros entrenadores en su carrera futbolística. "Me entrenó hasta que llegué a La Masía. Ahora ya no ejerce como entrenador".

Además, nos confesó lo que sucede entre ambos cuando no le sale un buen encuentro. "Mi padre es muy crítico cuando no juego bien. De hecho, ni nos llamamos para no discutir, pueden pasar días sin que hablemos".

