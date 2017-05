Babin: "Salvarse sería un milagro"

Jean-Sylvain Babin pasó por El Larguero a pocas horas de que el Sporting de Gijón se juegue las pocas oportunidades que le quedan de permanencia ante la UD Las Palmas. "Hemos tenido muchas oportunidades de recortarle puntos al Leganés y no lo hemos hecho. Ya he pensado unas cuantas veces lo de ahora o nunca", comentó el francés.

A pesar de la exigencia de la afición, Babin afirmó no sentirse presionado y prometió dar la cara de aquí a fin de temporada. "No siento presión, me gusta jugar este tipo de partidos. Tal cómo están las cosas ahora mismo, salvarse sería un milagro, pero iremos paso a paso, lo primero es ganar a Las Palmas", explicó.

Por último, mandó un mensaje a la afición y prometió devolver todo el apoyo que han recibido los jugadores. "Que nos sigan apoyando, tenemos una afición de '10', vamos a morir en el campo hasta que las matemáticas digan lo contrario", aclamó.

Comentarios