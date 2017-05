Loquillo lleva su rock&roll al Teatro Real

"Es un placer estar aquí porque por fin el rock and roll llega a donde merece estar", esas fueron las primeras palabras de Loquillo tras las tres primeras canciones. Tiene 56 años y lleva más de 35 años de carrera tocando por todo tipo de escenarios pero nunca se había subido al del Teatro Real de Madrid. Este jueves por la noche llenó el coliseo con su actitud en la Gala LGG6, A Toda Pantalla.

Con su movimiento de pierna constante y algún que otro baile a lo Elvis, comenzó con canciones de sus últimos discos como Salud y rock and roll, El mundo que conocimos, Precipicio o Viento del este, para dar paso a una segunda parte mucho más movida y llena de éxitos. El Rompeolas, La Mataré y Ritmo del garaje sirvieron para abrir boca para lo que se avecinaba en el bis. Loquillo se fue del escenario por primera vez con la imagen de todo el Teatro Real cantando "porque yo tengo una banda de rock and roll".

El público llamaba al Loooooco para que volviera a salir y lo hizo con un contrabajo, un acordeón y un órgano. "Cuando me invitaron aquí recordé cuando iba de teatro en teatro con Gabriel Sopeña repasando la poesía de este país. Este es uno de mis poemas preferidos de Gil de Biedma". Y así, con una luz tenue y sin guitarras eléctricas, comenzó a sonar No volveré a ser joven. Toda una declaración de intenciones antes de empezar con la traca final. Quiero un camión, Esto no es Hawaii y Feo, fuerte y formal hicieron que ya nadie volviera a sentarse.

CADENA SER

"Es un honor estar en este escenario pero las cosas llegan cuando tienen que llegar. Es un honor cantar esta canción aquí". Candillac Solitario estaba sonando en el Real. En un momento en el que se cierran salas de conciertos, es buena noticia que los teatros se abran a otros sonidos. Grandes teatros para artistas grandes.



Comentarios