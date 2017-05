"Los productos quemagrasas no tienen ninguna validez cientifíca"

Desde 1992, cada 6 de mayo se celebra el día internacional sin dietas con el objetivo de fomentar la aceptación de nuestro cuerpo, promover una relación sana con la comida y luchar contra los trastornos alimenticios. Esta jornada fue promovida por la escritora y feminista británica Mary Evans Yong, que fundó el movimiento británico anti-dieta y es autora del libro: "Rompiendo la dieta: tenerlo todo sin tener que hacer dieta". Evans Yong impulsó la celebración de este día cuando se recuperó de la anorexia para fomentar hábitos de vida saludables y criticar el auge de ciertos productos o dietas milagro, que prometen pérdidas de mucho peso en poco tiempo y sin esfuerzo.

EL FRAUDE DE LOS PRODUCTOS QUEMAGRASAS Y LAS DIETAS MILAGRO

En los últimos años, se han puesto de moda varias "dietas milagro" que apuestan por restringir ciertos tipos de nutrientes y que provocan pérdidas de peso muy rápidas. La responsable del servicio de endocrinología del hospital Gregorio Marañón, Susana Moreneo, asegura que este tipo de dietas produce un efecto rebote y que el peso se recupera en forma de grasa. En relación con los batidos detox, los expertos coinciden en que estos productos no purifican ni limpian nuestro organismo.

"Aunque el efecto detox científicamente es válido, es decir, existe la posibilidad de eliminación de radicales libres que nos oxidan por dentro, este proceso es algo muy complejo". "Se ha simplificado con dietas detox o batidos y no es así". "Están banalizando un concepto científico para un marketing que lo único que hace es enriquecer a quienes venden los batidos" , asegura Susana Moreneo. En relación con las pastillas quemagrasas, los endocrinos aseguran que no tiene ninguna validez científica ni ensayos clínicos y que no producen quema de las grasas.

LA FALTA DE CLARIDAD EN EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS TAMBIÉN PERJUDICA A LOS CONSUMIDORES

Lo mejor es hacer ejercicio y seguir un plan a largo plazo

La composición de los alimentos procesados también preocupa a los expertos. La falta de claridad en los etiquetados complica la comprensión de la composición de los alimentos. Por ejemplo, existen más de 60 denominaciones distintas para llamar al azúcar, que se camufla con otros nombres como Jarabe de arce, dextrosa, sirope. "Todo aquello que es procesado tiene azúcar añadido, y nadie pone azúcar en el etiquetado. No es fácil de identificar, es una asignatura pendiente y yo creo que la legislación va en ese camino de que el etiquetado sea entendible y visible, en cierto modo hay un engaño y hay que mejorarlos mucho". "Un exceso de calorías muy grande viene de esos azúcares añadidos", asegura.

NO EXISTEN PRÁCTICAS MÁGICAS PARA PERDER PESO

Una vida saludable es la suma de varios factores. Los más importantes, son una dieta sana y la práctica de ejercicio físico. Pero también influyen otras variables como la genética, las horas de sueño, y el estrés. Los endocrinos lamentan que vivimos en una cultura de la sobrealimentación, y que mucha gente no mantiene una relación sana con los alimentos. "Nos estamos sobrealimentando y cada vez hacemos menos ejercicio", lamenta Susana Moreneo. Lo recomendable es dejar de lado el sedentarismo y priorizar los productos naturales en nuestro día a día.

Estas son algunas de las dietas milagro más comunes Dietas ricas en hidratos de carbono Este tipo de dieta limita el consumo de alimentos ricos en proteínas y grasas, lo que conlleva una ausencia de ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. Al ingerir tanta fibra, el organismo no absorbe adecuadamente los nutrientes provocando cólicos abdominales, diarreas, etcétera. Dietas que se basan en la toma de un alimento Aquellas que normalmente dan nombre a la dieta. Acaban siendo aburridas además de generar malos hábitos alimentarios, y pudiendo provocar alteraciones digestivas. Por ejemplo, la dieta de la piña o de la alcachofa. Dietas pobres en hidratos de carbono o ricas en grasas Las denominadas dietas disociadas, que provocan resultados rápidos, pero con alteraciones importantes ya que por una parte la base de la alimentación son los hidratos, siendo la glucosa la principal fuente de energía de nuestro organismo. Dietas hipoenergéticas Dietas entre 1000 y 1500 Kcal/día. A medio plazo, las dietas por debajo de 1200 Kcal/día no son suficientes para mantener una alimentación correcta. Pueden provocar alteraciones en el organismo como mareos, sequedad de piel, o malestar general...

