¿Un aval, un voto?

A la espera de que Ferraz termine de verificar todos los avales presentados por las candidaturas de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López para las primarias del PSOE parece que el resultado provisional no va a cambiar demasiado: Díaz ha recogido más firmas que sus competidores, pero sólo 6.200 más que Pedro Sánchez, mientras que Patxi López se ha quedado lejos, con 12.000 avales.

Eduardo Madina, Adriana Lastra y Óscar López, de los equipos de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López respectivamente, han analizado los resultados en ‘Hoy por Hoy’.

Eduardo Madina: “La cifra de avales es espectacular e indica una victoria el 21 de mayo”

Para el diputado socialista, Eduardo Madina, miembro de la candidatura de Susana Díaz, los más de 63.000 avales que ha conseguido la presidenta andaluza para ser candidata a las primarias indican que va a ganar la votación del 21 de mayo. “Va a ser un congreso histórico, me ha sorprendido el nivel de movilización del partido, los militantes nos estamos tomando muy en serio este congreso. Va a ser una campaña muy viva. Y esta cifra indica que el día 21 el PSOE va a abrir un tiempo nuevo dejando atrás tres años muy difíciles”. Madina ha asegurado que en todo momento la posición de la candidatura de Susana Díaz ha sido “de humildad”, y ha restado importancia al hecho de que en muchas comunidades autónomas donde los líderes territoriales apoyan a Díaz, la militancia haya respaldado a Sánchez. “No hay aparato, los militantes son libres para avalar a quien quieren. Habrá quien termine votando a otro al que no avaló, el voto no está secuestrado”, ha insistido el diputado del PSOE, que ha defendido que, gane quien gane, la unidad del partido estará garantizada a partir del día 22.

Adriana Lastra: “Muchos compañeros me han dicho que no iban a avalar pero sí a votar a Pedro Sánchez”

Muy satisfecha por el número de avales que ha conseguido Pedro Sánchez, más de 57.000, Adriana Lastra, miembro de la candidatura del ex secretario general del PSOE, se ha mostrado convencida de que ganarán las primarias. “El día 21 estoy convencida de que tendremos muchos más votos que avales y otros, menos votos que avales. Muchos compañeros me han dicho que no iban a avalar pero sí a votar a Sánchez” ha asegurado Lastra, que ha explicado que este cambio podría deberse a que “lo que es secreto es el voto”. La política asturiana ha defendido, al igual que Madina, que el PSOE saldrá unido de las primarias, con Pedro Sánchez, eso sí, al frente. “Lo que hay que hacer es asumir los resultados, y estoy convencida de que la primera que se va a poner a disposición de Pedro Sánchez es Susana Díaz y, con ella, todos los militantes de Andalucía”. En su opinión, el resultado que ha obtenido la candidatura de Sánchez es “espectacular”, porque “no teníamos el aparato detrás”, y demuestra que “la militancia tiene su propio criterio. Demuestra que los militantes asturianos estaban con Pedro Sánchez, que no habían compartido el criterio del 1 de octubre de dar el gobierno a la derecha, que no comparten nada de lo que ha pasado los últimos siete meses”.

Óscar López: “Esto no es una competición de avales, lo importante son los votos”

Aunque con firmas de sobra para colarse en las primarias, el que menos avales ha conseguido, muy lejos de sus competidores, ha sido Patxi López. El senador socialista Óscar López, miembro de su candidatura, ha restado importancia al resultado: unos 12.000 avales. “Esto no es una competición de avales, lo importante son los votos”, ha defendido Óscar López, que ha querido limitar el alcance del proceso al “cumplimiento de un requisito”. En su opinión, el ex lehendakari tiene posibilidades de ganar, “porque ha ocurrido en el pasado, hay precedentes, y para eso están la campaña y el debate”, aunque ha reconocido que “habrá que intentar convencer a muchos compañeros”. El senador socialista, miembro de la candidatura de Patxi López, ha defendido que el suyo es el proyecto que mejor puede garantizar la unidad del partido y ha descartado una hipotética retirada. “Patxi López puso esta candidatura en marcha para evitar el choque de trenes, una razón que ayer se vio reforzada: es evidente ese choque de trenes que queremos evitar”.

Comentarios