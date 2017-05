Sofía Puente: "La única salida es el cese de Moix y la dimisión del fiscal general"

El cese del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, no es suficiente para que la fiscalía recupere la credibilidad, según la fiscal Sofía Puente, que es una de las integrantes del Consejo Fiscal a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales. En una entrevista en Hoy por Hoy, Puente cree que "la responsabilidad de que Moix esté en la fiscalía anticorrupción es del fiscal general y la recuperación de la credibilidad de la institución pasa por el cese de Moix y por la dimisión o renuncia del fiscal general".

Puente cree que "cualquier decisión que adopte Moix quedará sometida a sospecha por su apariencia de parcialidad" y recuerda que la anterior fiscal general del estado, Consuelo Madrigal, no fue renovada por "no ser sensible a los cambios que quería introducir el Gobierno en la fiscalía".

