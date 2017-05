Agustín, empleado de banca: "Yo no soy el ladrón, yo hago lo que me piden"

Los empleados de banca quieren que se les deje de señalar como culpables de los movimientos que hacen sus clientes. Después de las cláusulas suelo, las preferentes, de los productos estructurados, la banca vuelve a ofrecer instrumentos financieros poco transparentes. En Hoy por hoy con Gemma Nierga hemos aclarado esta cuestión con Agustín Nieto, empleado de banca.

La nueva normativa europea dicta que los trabajadores como Agustín tengan que tener una mayor experiencia y formación para vender los instrumentos financieros, y que los clientes, manifiesten por escrito que son conscientes de lo que compran. Es por esta cuestión por la que el colectivo de empleados de banca ha decidido protestar porque se les declare como los culpables de la venta de productos con riesgo que oferta la entidad bancaria.

La mayor parte del trabajo del banco ahora es comercial

Agustín trabaja desde hace 40 años en la banca y ha notado los cambios que ha sufrido el sector. "Ahora el 80 % del trabajo es comercial: vender, vender y vender", explicaba. La reconversión del sector, dice, "sirve de caldo de cultivo para las amenazas" porque se sienten presionados por la entidad en la que trabajan, la que les insta a que vendan los productos rápidamente. "Recibimos constante llamadas de los gestores comerciales pidiendo resultados", ejemplificaba.

Millás, entonces, se pregunta si existen productos para el ahorrador clásico. Nieto respondía con que se ofertan según el perfil del cliente, pero que todo ha evolucionado hacia la banca especulativa por intereses de las entidades. "En algunas entidades se da una clara exclusión financiera", destacaba.

Fernando Herrero, de ADICAE, se ha pronunciado sobre el nuevo modelo de banca que se focaliza en el especulador. "Se intenta trasladar el ahorro en productos tradicionales como depósitos a otros que tienen mayor interés para la entidad", explicaba. A pesar de la crisis vivida, sostiene que el cliente no está más protegido: "Los parches y pequeñas reformas que se han hecho durante la salida de la crisis solo han tratado de legitimar lo que ya se venía haciendo". Herrero ha destacado que los cuestionarios y documentos que deben firmar los clientes no son una garantía para él, sino para la entidad, que se asegura de que hayas comprado conscientemente.

Si los empleados del banco son acusados de no informar bien es porque el banco a veces, no lo hace. "Los trabajadores de la oficina bancaria venden los productos con la información que proporciona la entidad", explicaba. "Muchas veces la entidad te cuenta las ventajas y no tenemos todo el abanico de productos financieros que tenemos a la venta". Además, si el empleado no consigue vender los productos que le exigen, corre el riesgo de ser despedido. "Se están produciendo despidos por baja productividad", manifestaba Nieto.

El empleado daba así a entender que la figura que engaña es el banco, y ellos, meros intermediarios a sus órdenes: "Yo no soy el ladrón, trabajo lo que me piden", declaraba. Aunque sí pueden negarse a vender un producto, tienen que acatar las represalias, como los despidos por "baja productividad". El empleado se defendía diciendo que intenta ser buen profesional porque no engañan al cliente conscientemente.

A pesar de la pérdida de confianza que se ha dado en los bancos en los últimos años, Nieto sostiene que tardaron demasiado en responder. Herrero matizaba con que la banca "no ha entendido que tiene que haber un cambio de modelo, también, con su cliente". "El peligro es que van hacia un modelo especulativo con el dinero de los ahorradores", explicaba. "Hay productos que no son muy transparentes; hay que pedir responsabilidad a quien los diseña", concluía Nieto.

