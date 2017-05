Frank Cuesta: "Hay que conseguir que el trabajo de torero no sea legal"

El próximo domingo DMAX estrena nueva temporada de 'Wild Frank', el programa en el que carismático Frank Cuesta da rienda suelta a su pasión por la naturaleza y la aventura. Pero esta vez no veremos al herpetólogo en ninguna jungla exótica. Para esta nueva entrega, Cuesta se desplaza a California, la cuna de Hollywood, con dos objetivos claros: seguir los pasos del mito de Tarzán y comprobar las condiciones en que viven los animales que participan en las películas americanas. En medio, como es habitual, momentos divertidos, como un particular recorrido por la Ruta 66 en bicicleta, y otros más arriesgados, como el enfrentamiento que mantuvo con unos cazadores rifle en mano.

Según relata el aventurero, lo de Tarzán fue "la excusa" para viajar a California, porque lo que de verdad muestra esta nueva temporada es la relación del cine con la fauna salvaje. "Es el contraste del amor por los animales y lo que ha creado" explica Cuesta. "Para que los niños aprendan, muchas veces se utilizan animales que han estado en cautividad toda la vida, viven en jaulas como si fueran presos sin haber cometido ningún crimen".

Frank Cuesta y lucha contra la tauromaquia

El ex-tenista, que lleva años trabajando en defensa de los animales, empieza a ver sus frutos de su labor, especialmente, según afirma, entre la gente joven. "Hay mucho mas antitaurino ahora, que luchan por los derechos de los animales. Los jóvenes están más concienciados que nosotros que crecimos viendo maltrato animal como normal".

Precisamente una de las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto el presentador tiene que ver con la tauromaquia, y con unas declaraciones en las que el torero Fran Rivera se pregunta si para para ser antitaurino "hay que dejar de ducharse”. Cuesta cree que, para acabar con las corridas de toros, "no se puede ir de 0 a 100", sino que es necesario ir dando pasos: "Yo por lo que estoy peleándome ahora es porque termine la tortura del toro. En 2017 no podemos tener algo llamado Fiesta Nacional en la cual se tortura a un animal." Cuesta asegura no tener "nada contra Francisco Rivera", ni contra los toreros, de los que dice hacen "un trabajo legal" ahora mismo. "Lo que hay que conseguir es que ese trabajo no sea legal. Para mí no son maestros, para mi cultura no es tortura" afirma el naturista.

El primer capítulo de la nueva temporada 'Wild Frank' llegará a DMAX el domingo a las 21: 30. Una nueva sesión de aventuras en las que el aventurero se vuelve a jugar el tipo. Eso sí, por si acaso, con las espaldas bien cubiertas: "El seguro que paga la productora por mí son 450 dólares al día. Eso quiere decir que si yo me muero, mis hijos van a vivir de puta madre".

Comentarios