Futre: "La remontada sería más grande que ganar la Champions"

Paulo Futre habló de nuevo para los micrófonos de El Larguero, esta vez desde su domicilio. El análisis del portugués comenzó con optimismo de cara a la eliminatoria frente al Real Madrid: "La remontada no sería un milagro, si lo logramos sería más grande que ganar una Champions", afirmó. "El Real Madrid daba por bueno el 1-0, la primera parte fue de ellos. Sin duda, si el Atleti marca en los primeros veinte minutos, todo puede ocurrir", sentenció.

En el caso Theo, Futre no lo dudó y fue claro: "Con el dinero que tiene el Madrid puede fichar a cualquiera. Me extraña que Florentino tome una decisión así y rompa una buena relación de hace muchos años", continuó.

El monólogo motivacional de Futre se basó, además, en una frase que resumió a la perfección el deseo rojiblanco: "Joder, ¿cómo pueden tener los billetes de avión y el hotel para Cardiff? Tenemos que morir de verdad, no es sudar sangre, es morir... No hay otra", declaró. "Cuando vi la importancia y desilusión de los jugadores, me vi a mi cuando perdíamos contra Bayern. Eran las mismas, si nosotros conseguimos remontar al Bayern en aquel partido, creo que estos jugadores lo van a conseguir", acabó.

