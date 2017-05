Manu Carreño: el Madrid no ha elegido el mejor momento para fichar a Theo

Penúltimo capítulo del culebrón Theo Hernández que destapó El Larguero hace ya algunas semanas. Tras pasar reconocimiento con el equipo blanco, el sanedrín de El Larguero se detuvo anoche en las aristas de la operación. Lo que el Real Madrid ha hecho mal, y lo que el Atlético permite al aumentar su precio desde los 24 millones hasta los 30 a modo de indemnización por venderlo al eterno rival.

Manu Carreño lo tuvo claro en todo momento, el Real Madrid puede fichar a quien quiera, de donde quiera, al igual que también puede hacerlo el Atlético. Si quiso dejar claro que hay un error en las formas y que las fechas elegidas para llevar a cabo el reconocimiento no son las más idóneas apenas 48 horas antes del partido de vuelta de semifinales.

La otra pregunta que se hacían los tertulianos, Jesús Gallego, Antonio Romero, Miguel Martín Talavera o Pablo Pinto es qué habrá hecho mal el Atlético para que un chico de su cantera quiera marcharse al eterno rival.

Lo que ha sentado mal en el Atlético

"Pues ayer te hablaba de Theo Hernández y se ha consumado el fichaje, porque al final los jugadores jueguan donde quieren, y Theo ha elegido jugar de blanco. Jugará en el Madrid las próximas cinco temporadas, después de que real y Atlético hayan tasado y hayan pactado el precio, no 24 que es lo que valía la cláusula, sino 30 millones. El Atlético tenía claro que el precio de 24 era para el resto del mundo, que el Madrid paga gustosamente a cambio de hacerse con un lateral al que quería media Europa, pero que finalmente jugará en el Real Madrid.

Pero este fichaje supone algo más, supone el final de un pacto entre Madrid y Atlético, que si alguna vez existió, este lunes ha dejado de existir. El Madrid ficha a quien quiera del Atlético, faltaría más, y el Atlético también del Madrid, por qué no hacerlo. Lo que ha sentado mal en el Atlético y creo que con razón, es el momento elegido para pasar reconocimiento médico, creo que hay muchos días y muchas semanas para que un jugador que va a fichar por el Madrid pase reconocimiento, pero creo que no ha sido el mejor momento el elegido por el Real Madrid.

Espero que esto no suba la tensión más de la cuenta, porque me huele que el partido va a ser calentito en el campo y también fuera. Y que nadie use el pretexto de este fichaje, o de los tifos, o de los tuits, para justificar cualquier animalada".

