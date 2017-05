"De tan antinatural que es ni siquiera tenemos nombre las huérfanas de nuestros propios hijos"

El pasado Día de la Madre y tantas otras celebraciones son dolorosas para Marta, que perdió a su hijo: "Por desgracia somos muchas madres las que pasamos por esto, es un goteo constante que no cesa y cada día suma más y más dolor, pero en una sociedad donde sólo se permite ser feliz y no se entiende el dolor ajeno por más cercano que esté, pasamos a convertirnos en una presencia realmente incómoda e incompresible para la mayoría de los que nos rodean", nos cuenta. Es por ello que "Quiero mandar un abrazo a todas esas madres que como yo, no pueden celebrar este día. Un abrazo a todas ellas, a las que nos podrían llamar "huérfanas de nuestros propios hijos", porque de tan antinatural, ni siquiera tenemos nombre", subraya.

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com

Comentarios