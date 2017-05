Hellboy vuelve a la gran pantalla, pero no de la forma que esperabas

Los seguidores de la saga Hellboy llevan desde 2008 esperando una nueva película sobre el demonio Anung-Un-Rama. Tras 'Hellboy' y 'Hellboy 2: El ejército dorado', todos esperaban con ansias la tercera y última parte de las aventuras de este carismático personaje.

Sin embargo, tras ser preguntado sobre una hipotética tercera entrega, el director Guillermo del Toro se mostró pesimista puesto que, bajo su opinión, el paso de tantos años complicaba la creación de la tercera película. Mientras tanto, el creador de Hellboy en los cómics, Mike Mignola, dejó caer la posibilidad de una nueva encarnación de su personaje de cara al futuro.

Así será la nueva película de Hellboy

Este martes, Mignola ha confirmado que hay una nueva película de Hellboy en camino. No obstante, no es la esperada Hellboy 3. De hecho, en esta película no estarán involucrados ni el director Guillermo del Toro, ni Ron Pearlman, el actor que daba vida al demonio de los comics de Dark Horse.

Se trata de un reinicio de la saga que estará clasificada con la calificación R. Por lo tanto, la nueva entrega sobre Hellboy será una película con tintes muchos más oscuros y un guión específicamente adulto. La película estará dirigida por Neil Marshall, quien ha dirigido anteriormente películas como 'The Descendent', 'Doomsday' y varios capítulos de 'Juego de Tronos' y 'Westworld', entre otros.

Habrá un nuevo Hellboy

Esta nueva película no contará con Ron Pearlman en el papel de Hellboy. La compañía ha anunciado que David Harbour, reconocido por su papel de Jim Hopper en 'Stranger Things' será quien interprete al demonio más carismático de Hollywood.

Mignola ha asegurado que la producción estará a cargo de Millenium Films y que tendrá una importante influencia de Dark Horse Entertainment. Por lo tanto, se espera que esta nueva película sea mucho más oscura que las dos primeras, dirigidas a un público mucho más juvenil.



Comentarios