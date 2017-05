La desprotección de los hijos de las mujeres víctimas de violencia machista

Ya son cinco los niños asesinados en 2017 a manos de sus padres o de las parejas de sus madres. La última víctima de esta atrocidad es un niño de 11 años, hallado muerto en un monte del municipio coruñés de Oza-Cesuras, al que se buscaba desde ayer cuando su madre denunció su desaparición, después de que el padre se lo llevara para pasar el fin de semana y no lo devolviera la hora fijada. El hombre habia sido denunciado, hasta en dos ocasiones, por la madre del menor. Miguel Lorente, forense, profesor de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género ha denunciado que no se toman medidas suficientes para proteger a los niños víctimas de la violencia machista,"sobre todo cuando tenemos la opción de actuar sobre casos identificados, que es cuando hay denuncias y hay reconocimiento explícito de violencia y no se hace".

Esto se produce porque, según Lorente, la idea de que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre está muy instaurada y no se tiene en cuenta en muchos casos la voluntad de los menores:"Cuando no se toman medidas no se piensa en el hecho de que un hombre que maltrata sistemáticamente a la madre de sus hijos les está produciendo un daño emocional terrible".

Existen datos del número de menores que son testigos de violencia machista en sus hogares. Son 840.000 niños y niñas que ven en sus hogares como su padre maltrata a su madre. "Representan el 10% de nuestra infancia. Entonces, cuando nos preguntamos por qué la juventud sigue reproduciendo la violencia, al margen de toda la influencia de las series, la publicidad y las redes sociales, es porque están aprendiendo a ser maltratadores y a normalizar la violencia en sus propios hogares", ha detallado Lorente.

"Te voy a dar donde más te duele" ¿Cuántos menores más tienen que morir para que se cambie algo? Quiero decir, un maltratador, ¿se supone que puede ser buen padre? ¿Alguien se cree eso? ¿O no es más bien un factor de riesgo clarísimo, evidente?

La responsabilidad estatal en casos como el del pequeño coruñés es, según Lorente, innegable. Y pone de manifiesto la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impuesto al Estado por no poner la diligencia debida para evitar estas atrocidades: "Hay una responsabilidad del Estado cuando tenemos instrumento para evitarlos. Otra cosa es que se hubieran aplicado y no hubieran funcionado. Pero si no se aplican hay una responsabilidad por omisión".

