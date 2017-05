"'The son' es un western canónico contado con la narrativa más moderna"

Este martes, el plató de Mariola TV ha acoagido a un guionista, un escritor y un actor español. Suyo es el libro Alacrán enamorado,que luego llevó al cine. En el cine fue Apache en Celda 211, en television fue Paco Cadenas, un empresario directo e impaciente al que no le importaba hacer favores porque luego se los cobraba. Y ahora es Pedro García, último de los descendientes de los españoles que se asentaron en Texas y un orgulloso defensor de este legado español en The son, la serie que desde el jueves 27 de Abril se emite en AMC España. Él es Carlos Bardem, que nos ha hablado de este proyecto y nos ha desvelado algunos secretillos de su pasado laboral.

The son no es simplemente una serie, no es sólo un entretenimiento más. Es un producto cultural que reflexiona sobre algunos de los problemas que más preocupan actualmente en Estados Unidos: "Es un western canónico pero yo creo que contado con la narrativa más moderna. Tiene todos los ingredientes de los westerns que nos han gustado a todos siempre, pero habla de cosas muy actuales. Habla de racismo, habla de fronteras y habla de vallas".

Bardem se hizo con el papel enviando una prueba grabada con algunas de las escenas más dramáticas del personaje vestido de mariachi. "Pensaba en qué hacer para parecer más mexicano todavía de lo que parezco. Y entonces me acordé de que tenía un traje de mariachi de cuando rodé Perdita Durango en 1996. Me dijeron que yo tenía que ser Pedro García. Yo les dije que me mandaran los billetes que al día siguiente me iba para Texas. Y entonces me dijeron que si no me importaba repetir la prueba sin vestirme de camarero mexicano", ha confesado entre risas.

Y no es el único secreto que ha desvelado. Porque además de guionista, escritor y actor, Carlos Bardem fue, hace ya algunos años, azafato de Iberia.

