Diego Forlán: ”Hay colores que no se negocian”

Diego Forlán se siente rojiblanco -”hay colores que no se negocian”, dice cuando le preguntan por el equipo de su hijo- pero ve la remontada del Atlético “complicada”. “Es una remontada dura para el Atlético. Es un equipo que se entrega al 100%, con el Calderón apoyando… pero es una lástima no haber podido convertir un gol en la ida”.

Para el atacante uruguayo repite el gol en territorio rival que el Atlético no consiguió la semana pasada y que para él es la clave de todo. “Veo al Madrid con grandes posibilidades de ganar la Champions. Hasta el otro día lo veía 50 y 50, pero después del resultado del otro día… El no haber hecho un gol de visitante puede ser muy clave”.

“Hoy están compitiendo con menos recursos. Imagínate con más dinero…”, dice acerca del protagonismo del Atlético en las grandes citas en los últimos años. “La primera final ante el Madrid fue más dolorosa por eso gol de Sergio Ramos de cabeza. Las dos fueron dolorosas pero la primera…” comenta acerca de las dos finales, en Lisboa y en Milán, que el Atlético ha perdido en los últimos cuatro años, siempre ante el Real Madrid.

"¿Theo? La gente no se da cuenta que es un trabajo"

El atacante uruguayo opinó también sobre el fichaje de Theo Hernández por el Real Madrid. “La gente no se da cuenta que es un trabajo, a pesar de los sentimientos. Uno es un profesional que tiene que estar por fuera del color de la camiseta. No todos lo hacen. Hay unos que sí lo hacen, otros que no… Me parece bien por él, bienvenido por él”.

“Yo no tuve la oportunidad. Si hubiera sido antes hubiese sido otra situación. Una vez estando en el Atlético ya es más difícil cambiar de acera”, comentó acerca de su experiencia propia.

