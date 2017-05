"Hemos creado una bandera naranja y negra que representa a los 65 millones de personas desplazadas"

Belén Márquez es una directora de arte que trabaja en una agencia de publicidad en Nueva York. Forma parte un proyecto llamado The Refugee Nation "que ha sido creado por un grupo de refugiados y creativos con base en la ciudad de Nueva York. Hemos creado un himno y una bandera naranja y negra que represente a los 65 millones de personas desplazadas en todo el mundo", un proyecto que nació a raíz de los Juegos Olímpicos del pasado verano pero que ha llegado mucho más lejos de lo que esperaban. "Nos pusimos en marcha y contactamos con una diseñadora refugiada siria, Yara Said, que se encuentra en Amsterdam y un compositor sirio en Estambul, Moutaz Arian y juntos empezamos esta aventura. Yara creo una bandera naranja y negra inspirada en el chaleco salvavidas que muchos refugiados tienen que llevar huyendo de sus países", relata.

La bandera de los refugiados fue presentada a la (ex) Segunda Dama americana, Jill Biden, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la Cumbre de las Naciones Unidas en 2016. Además, la bandera ha sido incorporada a la colección permanente del Victoria & Albert Museum de Londres, y actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. "A nivel personal me llena, este proyecto para mí ha sido una forma de ayudar, es un proyecto tan importante para mí que no encuentro ni las palabras", concluye.

