La playa más extensa de Pontevedra renuncia a seis banderas azules

En la playa gallega de La Lanzada no ondeará ninguna bandera azul. El término municipal de O Grove, responsable de esta gestión, ha renunciado a las seis banderas azules que tenían el año pasado. En Hoy por hoy con Gemma Nierga lo ha explicado el alcalde de este municipio, José Antonio Cacabelos.

Fue en 1988 cuando se otorgó la primera bandera azul de nuestras costas a la playa de La Lanzada y, hasta 2016, ha disfrutado de hasta seis de ellas. Sin embargo, este año no han izado ninguna porque, según el alcalde, "los criterios de la ADEAC han sido muy arbitrarios en Galicia". Otra de las razones por las que no hay bandera es porque se enfrentan a una polémica con el ayuntamiento de Sanxenxo, con quien comparten la playa. Desde esta localidad pretendían obtener una bandera para únicamente la parte de la parte que les corresponde. "Hay que hacer una reflexión de lo que significa la bandera azul", concluía el alcalde.

El Mar Menor se queda sin banderas azules

Por otro lado, el Mar Menor ha perdido su bandera por su calidad del agua. Esta se ha visto perjudicada durante años por los vertidos de residuos urbanos y productos químicos que han desembocado en ella. El resultado, una laguna turbia que este año no goza de ninguna bandera azul, el símbolo que concede cada año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) y que distingue la calidad de nuestras playas. En Hoy por hoy con Gemma Nierga hemos charlado con el presidente de la Asociación de Vecinos Mar de Cristal, Ángel Monedero.

A pesar de haberlo denunciado desde hace 30 años, no han podido evitar que llegara la noticia. "Por ahora la administración no había hecho nada", comentaba Monedero. "No quieren darse cuenta", manifestaba.

