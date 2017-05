Dani Mateo: "En clase, nadie intuía la carrera política de Albert Rivera"

Según anota Dani Mateo (La Roca del Vallès, Barcelona, 1979), nada hay como las letras de Sabina para conocerse a uno mismo: "Él nos habla a esa parte de nosotros mismos con las que nosotros no hablamos. Cuando coincidimos en un concierto, metió fichas a mi novia. No esperaba menos de él", cuenta riendo el periodista y humorista, hoy al frente de Yu, no te lo pierdas, en Los 40, y también en El intermedio, de La Sexta.

Cuando sonaba George Moustaki, los domingos en casa, su hermano y él se subían a su cuarto, para dejar que sus padres se hicieran arrumacos en el salón, después de comer. Al son de Hombres G, el actor y humorista ha recordado sus años de instituto, en los que coincidió con Albert Rivera. Aunque no se llevaron mal, no compartieron grupo de amigos. "Era muy deportista, así que tenía un cuerpazo. En clase, nadie podía intuir que fuera para político".

Gracias a Jarabe de Palo, hemos recordado los años en que Mateo hacía teatro, o el tiempo en el que colaba chistes al dar el tráfico en TVE. Al pensar en Sé lo que hicisteis, el cómico solo deja buenas palabras: "Era como un Saturday Night Live sin presupuesto. Hacíamos de todo. Estaba muy nervios". Al llegar a la universidad para estudiar Periodismo, lo primero que le dijeron fue que allí no estaba para convertirse en Buenafuente.

Hoy, el humorista hace frente, junto al Gran Wyoming, a una querella por ofensas a los sentimientos religiosos. Todo ello, a partir de un chiste sobre el Valle de los Caídos. "Está la carta en casa, pero aún no lo he abierto", cuenta, de broma, el intérprete. Y anota: "Es una pena que al PP lleguen unos sobres y a mi casa, otros muy diferentes". Más atención presta este seguidor de Creedence Clearwater Revival, en cualquier caso, a aquel día en que Justin Bieber se marchó, sin más, de una entrevista en su programa.

