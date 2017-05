El dueño del restaurante, "destrozado" por la tragedia del castillo hinchable

Es una de las tragedias que nos dejaba el fin de semana. Un castillo hinchable, una de esas atracciones que adoran los niños, que el domingo, salió volando del jardín de un restaurante de Caldes de Malavella provocando la muerte de una niña de solo seis años y otros siete heridos. La investigación se centra ahora en un posible fallo del motor que pudo catapultar el inflable. Según ha explicado Carles Monguilod, abogado de los propietarios del restaurante Mas Oller, en el que estaba instalado la atracción, aún no saben las causas exactas del accidente: "una de las cosas que tienen estupefactos a los propietarios es que haya ocurrido el accidente, no se lo explican" comentaba el letrado, que pedía también tiempo para que se desarrolle la investigación.

Sobre la polémica de los permisos de instalación del equipo, el abogado asegura que los especialistas "no acaban de tener claro si se necesitaba o no para este equipo algún tipo de permiso municipal o autonómico". Monguilod, que insiste en que el propietario del negocio hostelero está "destrozado por la tragedia" desconoce también si el restaurante seguirá abierto en el futuro. "No les preocupa eso, les preocupa hacer llegar la solidaridad con los familiares de los heridos, especialmente los familiares de la niña que falleció." El abogado ha afirmado además que el castillo estaba "aparentemente en buenas condiciones de uso" cuando fue adquirido y ha insistido en que su cliente "explicará todo lo que pueda y todo lo que sepa y seguirá con esa actitud de saber lo que pasó" cuando sea citado por el juez.

