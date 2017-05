Así fue como Sergio se llevó su butaca del Calderón

Este jueves en El Larguero hemos conocido el testimonio de Sergio, uno de los socios del Atlético de Madrid que este pasado miércoles se llevó su butaca del Vicente Calderón. Tras 20 años como socio decidió llevarse la que había sido su asiento durante todas estas temporadas en el Vicente Calderón.

Ha explicado en El Larguero que no era una decisión que ya tenía tomada, no lo había pensado con anterioridad pero cuando vio la situación decidió llevársela. No fue el único, decenas de personas hicieron lo mismo. ¿Cómo salieron del estadio con los asientos? "Le puse un chubasquero encima del asiento y salimos, no miramos a nadie y salimos del estadio, lo hicieron muchos", le ha explicado a Manu Carreño.

La duda está ahora en qué hará el Atlético de Madrid de cara a los partidos que le quedan en el estadio. El de Liga, la final de Copa y un amistoso que cerrará la larga y bonita historia del estadio del Paseo de los Melancólicos.

