Canciones para un mayo sin alergias

Mayo es un mes que siempre pasa volando. Con el buen tiempo, estrujamos los días al máximo y, aunque todavía no tenemos vacaciones, las empezamos a oler. La música empieza a envolvernos: los festivales, los anuncios, las fiestas populares, las de tu vecino del 4º... en mayo dormimos menos pero, por lo general, somos más felices y la música es más alegre. Esperamos que ninguna de estas canciones te dé alergia.



Mother (Idles)

Su bajo provoca serios arranques de saltos... incluso de romper algo. Esa es la gran virtud de Idles, un grupo de Bristol que canaliza el cabreo mejor que nadie y que, como los madrileños Biznaga -de los que hablamos en la playlist del mes pasado- recurren al punk sin renunciar a las melodías. Su disco se llama Brutalism y, después de ojear sus letras, pensamos que es un guiño a la arquitectura brutalista que tantó trunfó en los países socialistas durante la Guerra Fría.

En la selva (León Benavente)

El 2016 fue el año de León Benavente y este 2017 no quieren que pase el tren o, mejor dicho, la fugoneta, porque les espera un verano cargado de fechas. Acaban de publicar un EP con cuatro canciones y son la excusa para seguir de festival en festival con material nuevo. No esperéis encontrar ningún Ser Brigada o ninguna Gloria pero a nosotros nos ha gustado mucho esta canción.

Rosas en el mar (Joe Crepúsculo)

Rosas en el mar es la versión más madura, elegante y taciturna de Disco duro, el último trabajo de Joe Crepúsculo. Una canción en la que sacrifica el júbilo discotequero en pro de la sutileza y una atmósfera más bien ochentera. Quizá tardará más en gustarte, pero cuando empiece a calar, te conquistará para siempre. Lo que no tengo muy claro es la conexión de este tema con otro de Luis Eduardo Aute que solía cantar Massiel. Se lo preguntaremos...

Abducida por formar una pareja (Tronco)

Esta es una de esas canciones que nos hace ilusión presentar porque es un descubrimiento al que queremos seguir la pista. Quedaos con este nombre: Tronco. Son un dúo formado por dos hermanos, Conchita y Fermí Herrero, que vienen del mundo del cómic. Su debut es un mini-LP que se titula Abducida por formar una pareja, como esta canción tan curiosa.

Elle Voudrait (Nord)

Nord es el proyecto en solitario del francés Xavier Feugray. Debutó el año pasado con un EP de seis canciones de pop con electrónica y ahora acaba de lanzar un single que se nos antoja muy playero, muy vacacional y muy pegadizo: Elle Voudrait. Quizá no tenga tantas escuchas como el Despacito de Luis Fonsi pero para nosotros va a ser una de las canciones del verano. ¡A ver si algún festival se anima a traerle!

Blossom (Milky Chance)

Milky Chance es un dúo alemán se hizo conocido con el tema Stolen Dance en 2013. Esa canción tiene más de 300 millones de reproducciones en You Tube pero a nosotros nos gusta más su nuevo hit: Blossom, perfecto para esa zona chill-out de la playa.

Desencuentro (Residente y Soko)

Esta es la versión más romántica de René Pérez Joglar, alias Residente. El vocalista de Calle 13 acaba de sacar un disco en solitario. Un trabajo en el que explora nuevos caminos musicales, a veces con suerte y otras consiguiendo que bajemos el volumen. Salvamos de la quema a este dúo de desamor que interpreta junto a la francesa Soko.

Viajero (Shinova y Depedro)

Shinova publicó en septiembre su cuarto disco, Volver. Ahora, el grupo ha querido revisar algunos de sus temas y para Viajero ha elegido la compañía de Depedro. Bastante acertado teniendo en cuenta que el último disco de Depedro se titula Pasajero y, sobre todo, lo bien que combinan las dos voces juntas.



Sea Monster (Tuya)

Sea Monster es nuestra canción favorita del segundo disco de los madrileños Tuya: A war is coming. Un tema cargadito de sintetizadores que va creciendo y creciendo ¡hasta que explota! Cuatro minutos de épica que son como esos cuatro minutos que esperas mirando al horizonte hasta que sale el sol.

Fighting the machine (Rinôçérôse)

Lo de Rinôçérôse tiene mérito y no porque canten en tres idiomas sino porque Jean-Philippe Freu y Patrice Carrié ya no son pareja y, aun así, han decidido seguir con el grupo y compartir largas horas de furgoneta. Acaban de publicar nuevo disco, Angels and demons, aunque se lo han debido pensar mucho porque no publicaban nuevo disco desde 2009.

