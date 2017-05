"Que los políticos se fijen en las mujeres mayores de 50 años a las que nos han cerrado las puertas laborales"

"Sé que es una llamada más de las tantas que recibís pero sí que quiero que sea una llamada de reflexión a los poderes políticos" comienza Estrella su relato. Pide que "fijen su atención en las mujeres mayores de 50 años, que nos hemos llevado toda nuestra vida trabajando y ahora nadie nos quiere abrir sus puertas cuando más lo estamos necesitando. No solo en el plano económico, también en el plano personal, porque sigo necesitando mi trabajo y mi sensación de libertad e independencia", relta. Estrella lleva desempleada desde el 2009, y solo ha conseguido trabajos temporales de pocos meses como administrativa, "los últimos tres años ya ni siquiera llaman, a pesar de que me paso el día echando currículums" y esta situación "ya me está superando".

