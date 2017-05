La Fiesta del Cine con menos espectadores desde 2012

La XII edición de la Fiesta del Cine ha registrado un total de 1.510.428 espectadores, su dato más bajo desde 2012, cuando la iniciativa apenas congregó a 766.231 espectadores. Una cifra muy alejada de la última edición, en la que estableció un nuevo récord gracias a los 2,6 millones de espectadores que acudieron a las salas de cine de toda España.

No obstante, las ediciones de primavera (se trata de una iniciativa de carácter semestral) no suelen registrar cifras tan multitudinarias como las de octubre. Por esa misma razón se entiende que los resultados de esta edición no podían ser tan favorables como las de la undécima edición.

Factores que han provocado el descenso

Además de tratarse de la edición de primavera, algunos de los factores que han provocado el descenso de espectadores en esta edición de la Fiesta del Cine respecto a las anteriores destacan la celebración de los partidos de semifinales de la Liga de Campeones y el Mutua Madrid Open. El Masters 1000 celebrado en la capital española arrancó el pasado 5 de mayo y no finalizará hasta el próximo día 14, cuando se celebrará la gran final.

Mientras tanto, el pasado martes, la Juventus y el Mónaco se veían las caras en el partido de vuelta que determinaría cuál de los dos equipos pasaría a la gran final. Apenas un día más tarde, Madrid se paralizaría para un nuevo derbi entre el Atlético y el Real Madrid que establecería al segundo finalista.

La Fiesta del Cine, día a día

Respecto a la edición de mayo de 2016, la XII edición pierde 198.790 espectadores. Mientras que el año pasado por estas mismas fechas las salas de cine atrajeron a 425.167, 564.022 y 701.266 espectadores los días 9, 10 y 11 de mayo, respectivamente, en esta ocasión las salas han registrado 415.526, 519.387 y 544.999 visitas los días 8, 9 y 10 de mayo.

El descenso es todavía mayor si lo comparamos con el de la undécima edición, celebrada el pasado mes de octubre. El primer día, las salas de cine registraron 415.526 espectadores, 222.355 menos que en octubre de 2016, cuando un total de 637.881 personas acudieron al cine.

El martes, 519.387 personas acudieron al cine, 406.298 espectadores menos que en en la undécima edición, cuando se congregaron 925.685 personas. Por último, el tercer día sumó 544.999 espectadores, 490.393 menos que en octubre de 2016, cuando 1.035.392 espectadores optaron por ir al cine a celebrar esta iniciativa.

TOP10

1-GUARDIANES

2-BEBE JEFAZO

3-FAST&FURIOUS

4-CIRCULO

5-CIUDAD PERDIDA

6-ITALIANO

7-BELLA BESTIA

8-NUNCA DIGAS

9-PLAN FUGA

10-N.VENGANZA — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 11 de mayo de 2017

'Guardianes de la Galaxia 2', la gran triunfadora

Según datos facilitados por la consultora Comscore Spain, la película favorita por el público fue 'Guardianes de la Galaxia 2'. Tras esta película se sitúan "El bebé jefazo", "Fast & Furious 8", "El círculo", "Z, la Ciudad perdida", "Un italiano en Noruega", "La bella y la bestia", "Nunca digas su nombre", "Plan de fuga" y "Noche de venganza".

Durante esta edición, los espectadores pudieron disfrutar de otros títulos como 'John Wick: Pacto de sangre', 'Un golpe con estilo', 'Life', 'Órbita 9' o 'Power Rangers', entre otras. A pesar de la gran variedad de títulos, la XII edición de la Fiesta del Cine no ha conseguido superar los datos de ediciones pasadas.

