Los Montesco y los Capuleto tuiteros

Romeo y Julieta es un clásico del teatro isabelino y la obra más emblemática de William Shackespeare. El texto ha sido llevado al cine en varias adaptaciones, pero ninguna como la nueva versión que han llevado a cabo los alumnos de primero de Bachillerato del CEIM Federico Moreno Torroba de Madrid, @tuiteoyjulieta. Se trata de una versión actualizada que se está representando en Twitter. El escenario es esta red social y los que tu tuitean son los propios personajes, cada uno con su cuenta personal: @Romeo_montx, @Julieta_cplt, @Mercucio_cm, @Tebaldo_cplt y @Lorenzo_bar23. Detrás de estos perfiles están los alumnos, como Carlos Clerencia y María Chamizo que tuitean en nombre de los protagonistas. ¿Y a quién se le ha ocurrido esta idea? A Eugenia Monroy, profesora de Literatura Universal en este centro madrileño.

Romeo y Julieta han pasado la mañana juntos, schhhh, en secreto... y hasta han compuesto una canción. 💝🎶🎶💝 https://t.co/tR5mHiLgjH — Tuiteo y Julieta (@TuiteoyJulieta) 10 de mayo de 2017

"He aprendido bastante y me está sirviendo mucho. Y el hecho de trabajar en grupo nos une más como clase", ha señalado Chamizo, que da vida a Julieta Capuleto. Además de la función integradora, esta nueva forma de enseñar literatura supone un aprendizaje motivador y profundo. Lo reconocen los propios chicos, como Clerencia, que intepreta a Romeo: "La historia no se me va a olvidar en la vida. La tengo integrada. Llevamos todo el curso trabajando en ella y está leída y releída todo lo posible".

La tensión ha subido. Esta tarde los Montesco y los Capuleto se han citado para una pelea. Esperemos que no pase nada grave. #TuiteoYJulieta https://t.co/rqeIhzgyhC — Tuiteo y Julieta (@TuiteoyJulieta) 10 de mayo de 2017

Este método tan innovador es posible, según ha señalado Monroy, porque no están en el último curso, en el que hay que preparar un temario concreto para las pruebas de acceso a la universidad. La dedicación de los chicos la ha sorprendido, aunque, ha asegurado, "confiaba mucho en el grupo, desde que ellos decidieron hacer el proyecto. Pero ha ido creciendo y el resultado que estamos obteniendo en estupendo".

Comentarios