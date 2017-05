Cuando mantener el cine del pueblo es una heroicidad

.Ir al cine los domingos es un clásico para muchos. También para los habitantes de Tornabous, un pueblo pequeño de Lleida en el que todos sus vecinos cabrían en la sala del Cine Flotats, que lleva abierto, generación tras generación, desde 1945. Tiene una única sesión, en domingo, con un horario que se adapta a los acontecimientos del pueblo, léase partido de futbol local y otros eventos. Simó Flotats, su propietario, dice que prácticamente nació en la sala.

Una sala que ha conseguido mantener hasta hoy "a base de sacrificio y perdiendo dinero". Los espectadores del Cine Flotats conforman un público "de cine de toda la vida". "Los críos no van al cine, la juventud no va al cine...son matrimonios a partir de 30 años y hasta los 70". Hace años que el cine está agonizando, pero ahora cada vez más. La digitalización ha sido "imposible": esta pequeña sala no podía asumir su coste. Para intentar compensar, Flotats ha instalado Blue-Ray...con el inconveniente de que sólo puede proyectar cine independiente. "No es un cine precisamente familiar y la cosa ahora va muy apretada", reconoce.

"Lo llevas en la sangre y vas aguantando", dice el propietario. Este particular 'Cinema Paradiso' que proyectó por última vez 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' se apoya, además de en el tesón de su dueño, en sus fieles socios: cuenta con más de 130 que pagan una cuota anual y que tienen ya hasta butacas propias. "Todo el mundo se sienta en su sitio concreto".

'El gallinero', quince años proyectando el mejor cine de autor en Jaraíz de la Vega (Cáceres)

Hace quince años, un grupo de amantes del cine de Jaraíz de la Vera (Cáceres) decidieron montar 'El Gallinero', un cineclub dedicado al cine de autor que ya ha sobrepasado las 400 películas proyectadas en el cine del pueblo y sobrevive gracias a la dedicación y el esfuerzo económico de sus casi 40 socios, que abonan por adelantado al principio de temporada las cuotas correspondientes a todas las sesiones.

Estos cinéfilos apasionados del cine de autor recuperan así las instalaciones del antiguo cine del pueblo, el Avenida, que les cede el Ayuntamiento. Durante los últimos años de crisis, "realmente duros", han ido "tirando", explica uno de sus socios. Bajó el número de socios y parecía que no iba a haber relevo pero durante el último año ha surgido un grupo de gente más joven con ganas y parece que seguirán adelante algunos años más. Esta semana se proyecta 'Lo tuyo y tú' de Hong Sang Soo, luego 'El viajante' - la costea la Filmoteca de Extremadura- y con eso terminan la temporada quince. Y en septiembre, a por la dieciséis.

