La incertidumbre y la desigualdad, temas clave en el debate intergeneracional sobre la Unión Europea

Con motivo de la celebración del día de Europa, las instituciones europeas han organizado un debate intergeneracional en Madrid para que los asistentes compartan su visión sobre el proyecto europeo y discutan sobre el futuro de la Unión. Con el título "Dos generaciones para una nueva Europa", los participantes se han dividido en dos grupos en función de la edad, quedando en una parte los mayores de 60 años y en la opuesta los menores de 30. Los asistentes han venido desde varios puntos de España y también ha participado el director general de Comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch. Estos son los temas que se han planteado en el debate.

1. ¿Os sentís europeos? ¿Cómo percibís el brexit?

La mayoría de los jóvenes se han definido como europeístas a pesar de la crisis económica de la eurozona y de la dificultad para encontrar un empleo estable. "El mayor problema es la incertidumbre por nuestro futuro", han defendido los menores de treinta años. La mayoría de los asistentes han definido a Europa como un concepto histórico y cultural y han valorado los derechos que les otorga su condición de ciudadanos europeos, sobre todo, la libre circulación de personas.

Una de las conclusiones del debate fue que falta mucha pedagogía sobre el trabajo de la Unión: los participantes señalaron que la falta de conocimiento e información de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones es un factor que contribuye a aumentar el euroescepticismo.

Los participantes en el debate han defendido implantar una asignatura de conocimiento europeo en los colegios para estudiar el origen de la Unión y el funcionamiento de las instituciones. También han coincidido en que la Unión Europea tiene que desarrollar programas y actividades en el ámbito local, desde los ayuntamientos, para llegar a la mayoría de los ciudadanos. "Las instituciones deben proyectarse en los entes locales y ayuntamientos a pequeña escala, hay que hacer más Europa desde abajo", ha defendido un asistente. La falta de información europea en los medios locales es otro de los temas que, según los asistentes, contribuye al aumento del euroescepticismo y fomenta una percepción de la Unión como un ente burocrático y alejado de los ciudadanos.

2. ¿Cómo os gustaría que se gastase el dinero de la Unión?

Preguntados por el presupuesto de la Unión Europea, tanto los jóvenes como los mayores de 60 años han apostado por la solidaridad como rasgo característico de la Unión. Los asistentes han apostado por la creación de un cuerpo solidario europeo y han pedido una lucha radical y activa contra la desigualdad para reducir la brecha entre los ciudadanos europeos. También han criticado la gestión de la Unión Europea en la crisis de refugiados. "Europa ha dejado de ser Europa, y muchos ciudadanos no nos hemos sentido identificados con esa gestión", han lamentado. Los asistentes también han pedido más Europa en aspectos claves como la fiscalidad, la seguridad, y la defensa como única solución para culminar el proyecto europeo.

A pesar de la diferencia de edad, los asistentes compartieron la misma visión sobre las amenazas que afectan al proyecto europeo. "No he visto diferencias generacionales, no he visto una fractura entre mayores y jóvenes", ha valorado Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo. "Todos han pedido más Unión Europea", ha recalcado.

El brexit, el auge de los populismos y el malestar ciudadano por las desigualdades económicas han sido las temáticas más repetidas en el debate. Las conclusiones del debate serán reflejadas en un informe que se trasladará a las instituciones.

Comentarios