Marcos Torres, el cura de Lalín: "Dios es un poco más del Madrid que del Barça"

De joven quiso ser periodista, pero acabó metiendo en política. Fue jugador de fútbol para después pasarse al arbitraje y ahora es presidente del equipo de fútbol de su pueblo y además, es el cura de la localidad. Es solo parte del extenso currículo de Marcos Torres, el famoso párroco de Lalín, en Pontevedra. "Todo tiene su símil con lo que puede representar el sacerdote y la fe. A fin de cuentas todo somos personas enamoradas de la vida" explica para justificar la gran cantidad de oficios que ha desarrollado. El último, el de máximo mandatario del Club Deportivo Lalín, al que salvó de la desaparición en septiembre, avalando un crédito bancario de 20.000 euros.

Con 32 años, alterna las misas con las labores propias de un presidente de equipo de fútbol, pero antes de todo eso, Torres lo intentó en el mundo la política, concretamente en el Partido Popular. "Cuando tenía 18 años tenía la idea de cambiar el mundo. Entre otras opciones se me ocurrió afiliarme a un partido político" explicaba esta mañana en el programa especial de Hoy por hoy desde Pontevedra. Llegó a ser secretario del jefe de campaña en las últimas elecciones a las que se presentó Manuel Fraga, pero acabó decepcionado. "He salido de la política convencido de una cosa de que si la prostitución es ilegal en España, la política tendría que ser también ilegal. Yo me fui diciendo eso públicamente". Tras aquel breve episodio, decidió centrar su fe únicamente a la Iglesia Católica.

Pero el cura de Lalín, además de estar unido a Dios lo está a otro equipo que también viste de blanco. Y no tiene duda de las preferencias del altísimo: "No sé si Dios es el del Madrid, pero estoy convencido de que es un poco más del Madrid que del Barça" confesaba entre las risas del público. Y eso que Torres empezó siguiendo otros colores que acabó abandonando por los impulsos propios de la edad. "Cuando era niño era del Depor, pero con la adolescencia nos vino la tontería, y para ligar un poco más había que ser del Madrid. Ahora no necesito ligar pero me he quedado con aquello" explicaba ante las preguntas de Gemma Nierga. Eso sí, Torres tiene claro quién es el único profeta en la Tierra: "Habiendo conocido al Papa Francisco, Cristiano puede venir si quiere pero..."

