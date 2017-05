'Sister Act Ferrusola', la parodia de la esposa de Pujol en TV3

Por primera vez Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, tiene personaje en Polònia, el programa de humor de TV3. Un manuscrito que estaba entre la documentación del Caso Pujol y en el que se utilizaba un lenguaje religioso para los traspasos de dinero entre la familia ha sido la clave para que dé el salto al mundo de la sátira. Decía así: "Reverendo Mosén, soy la madre superiora de la congregación, necesitaría que traspases dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia,Él ya le dirá a su de colocar. Muy agradecida". La actriz Judit Martín es la que ha tenido el honor de encarnar el personaje de Ferrusola.

Al personaje lo vimos por primera vez en el programa este jueves y en menos de 24 horas el vídeo se hizo viral y la canción se reproducía una y otra vez en la cabeza. Los últimos acontecimientos le han dado un hueco entre los parodiados. "Se lo ha ganado a pulso. Ya la mujer no sabía qué hacer para salir en Polònia", ha bromeado Martín.

Esta no es la primera vez que la actriz, que en Polònia también da vida a otros personajes, interpreta a Ferrusola. Lleva más de un año y medio parodiándola en RAC, la cadena de radio pública catala: "Le ponemos la música de El Padrino porque para mí siempre ha tenido una doble cara. En apariencia buena persona, per con mucho carácter, por decirlo finamente. Siempre la he visto como una mujer que levanta el teléfono y el mundo gira a sus pies".

De momento no está confirmada la continuidad del personaje en Polònia, aunque parece que la auténtica Ferrusola dará mucho juego para que sí la tenga. "La verdad es que la gente tenía ganas de verla", ha apuntado Martín. El éxito que ha tenido en las redes sociales se ha convertido en un revulsivo para que la productora decida que vuelva a aparecer en el programa.

