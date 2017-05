"La obsesión de Simeone"

"El futuro de Simeone lo tiene en la mano el Atlético de Madrid. Mientras el Atlético le de a Simeone lo que necesita no va a tener ningún problema para seguir trabajando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y digo más. La obesión de Simeone es ganar la Champions con el Atlético de Madrid".

"Tiene cuatro espinas clavadas y todas muy gordas y que han dolido mucho. Porque no es sólo perder dos finales, unos cuartos y unas semis, es que las cuatro las has perdido contra el Real Madrid. Y si ya es doloroso perder una final de Champions, imaginaos lo que es hacerlo ante los blancos. Pero si algo tiene Simeone y algo le ha dado a este Atlético de Madrid es ese gen competitivo que no tenía desde hace décadas. Ahora mismo el Atlético es un equipo respetado, valorado y temido en Europa. ¿Qué equipo consigue meterse cuatro años seguidos en dos finales, unos cuartos y unas semifinales? Sólo uno, el Madrid. Pero el siguiente es el Atlético de Madrid".

"Teniendo las limitaciones que tiene, Simeone tiene mucho mérito con todo lo que está haciendo en este Atlético de Madrid. Y si algo le quita el sueño a Simeone es única y exclusivamente conseguir meter al equipo rojiblanco en la historia eterna del fútbol europeo. Y eso se consigue ganando la Liga de Campeones. Y para mí ahora mismo, la única obsesión que tiene ahora mismo y por lo que renunciaría a todo lo demás, es ganar la Liga de Campeones. Algunos dicen que el fútbol o el mundo del deporte te suele "devolver aquello que te quita". Desde luego, si es así, el Atlético se está ganando levantar una 'Orejona'. Yo a día de hoy sólo le veo capaz de ganar la Liga de Campeones con Diego Pablo Simeone en el banquillo. Lo que no sé es cuanta gasolina tiene en el cuerpo para seguir en el mismo coche. Porque el estar mucho tiempo en el mismo sitio, al ritmo en el que estás y con las exigencias que tienes, a uno le termina desgastando y agotando. Veremos si no se le hace muy larga la espera a Simeone, pero desde luego desde hace tiempo se está mereciendo ganar esa Liga de Campeones con su equipo, el equipo de sus amores".

