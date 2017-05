"Intentar hacer las cosas lo mejor posible conlleva a mejorar cada año"

El ganador de la octava etapa del Giro de Italia, Gorka Izagirre, ha pasado por El Larguero para hablar sobre su victoria con Yago de Vega. A pesar de la importancia del triunfo, el ciclista de Movistar se mostró comedido: "Muy contento, no me lo esperaba, pero son oportunidades que te da la carrera misma a veces y lo he aprovechado".

El final de carrera, complicado y con el incidente de la caída de Conti, fue determinante en la decisión de Gorka para exprimirse hasta el final: "He tenido dudas de si tirar hacia adelante, quedaba un kilómetro hasta meta, he mirado que tenía hueco y he intentado regular sin ahogarme".

Al final de la carrera destacaba que "ha sido la mejor victoria de mi carrera, había estado muchas veces delante, pegado en el poste, lograr esto ahora es impresionante". Pero, preguntado por si había cambiado respecto a la anterior temporada, Gorka asumía que "he cogido la temporada como todas las demás, intentar mejorar yo mismo físicamente y cada vez ir mejorando nada más. El intentar hacer las cosas lo mejor posibles, conlleva a eso, a mejorar cada año", finalizaba.

