Nacho explica la jugada de un gol que puede valer un título

El Real Madrid se quitó una final de encima al superar al Sevilla por 4-1, lo que les permite seguir dependiendo de sí mismos para ser campeones. La goleada la inició Nacho Fernández con un gol algo polémico, pues el zaguero del Madrid sacó rápido una falta pillando a la defensa del Sevilla totalmente desprevenidad. Así lo explicaba en El Larguero: "Estoy contento por el gol que ha sido como decís vosotros de listillo. He visto que estaban descolocados y he dicho: voy a probar, le voy a quitar la falta a Cristiano y así marco", broméo.

El canterano madridista también habló sobre su gran temporada, aunque no quiso ponerse una nota. "La verdad es que me están saliendo las cosas muy bien, pero hay que terminarlo de la mejor manera posible, con títulos. No soy de ponerme notas, pero sí que creo que ha sido mi mejor temporada".

Por último, también habló del encuentro de la última jornada ante el Málaga. "Míchel es madridista y querrá que gane la Liga el Madrid, pero está en el Málaga y tiene que hacer su trabajo", explicó.

