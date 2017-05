Luis Montoro: "La sociedad conduce como vive"

Los últimos atropellos a ciclistas, tres de ellos mortales, a manos de dos conductoras que multiplicaban por cuatro la tasa de alcohol permitida “no son algo excepcional”. Para Luis Montoro, presidente de la Fundación Española de Seguridad Vial, “el alcohol es un problema que tenemos en España, aunque todos los datos dicen que baja el consumo al volante”, asegura.

En cualquier caso, y aunque se trata de un “problema europeo, más de los países del sur que del norte”, el catedrático señala que “en España tenemos problemas globalmente con cualquier tipo de sustancia en comparación con Europa, en el consumo de droga y en la mezcla de alcohol con droga”. Pero no sólo al volante, puntualiza. “La sociedad conduce como vive, consumimos bastante alcohol y muchas drogas, y se meten en el vehículo, así que desde Tráfico podemos hacer, pero no tanto”, explica Luis Montoro, que piensa que para corregir esta situación haría falta una intervención médica que permitiera limitar la circulación a determinados conductores. “Hablamos de personas enfermas, así que habría que detectarlas, en los centros médicos, en los centros de reconocimiento, diagnosticarlas y dar tratamiento a su enfermedad. Y mientras no se curen, no permitirles que utilicen un vehículo con motor, porque el riesgo es altísimo y se comparte con el resto de los que conducen”.

