José Manuel Maza seguirá en su cargo aunque sea reprobado en el Congreso

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha defendido en ‘Hoy por Hoy’ - tan sólo unas horas antes de que el Congreso, previsiblemente, vote su reprobación - que puede continuar en el cargo “perfectamente”. Maza ha negado, incluso, que este rechazo le genere una intranquilidad. “Qué quiere que le diga, incomodidad no porque me siento tranquilo y cumplo con la ley. Tengo la conciencia tranquila y estoy cumpliendo con la ley, así que lo que opinen otros es cosa suya”, ha explicado sobre el casi seguro rechazo de la mayoría de los diputados del Congreso tras el estallido de la Operación Lezo.

El Fiscal General ha vuelto a defender su decisión de nombrar a Manuel Moix como Fiscal Anticorrupción a pesar de que conocía las conversaciones en las que el investigado Ignacio González expresaba su preferencia por él. “No me arrepiento porque entre los candidatos disponibles me parecía y me sigue pareciendo el mejor”, ha insistido Maza, que ha cuestionado el alcance de esas grabaciones. “Lo que estaban expresando es que a este señor le conocían institucionalmente y que era preferible que nombren a alguien con quien han tenido relación. Son vaguedades, pero nada concreto ni determinado”, ha dicho el Fiscal General sobre una conversación en la que, entre otras cosas, Ignacio González, ahora encarcelado, calificaba de “cojonudo” ese hipotético nombramiento y en la que llegaba a asegurar “a ver si podemos colocar” a Moix en el cargo.

