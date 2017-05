Atasco en el play off y en el descenso

La jornada 38 podía haber decidido mucho y al final no solo no decidió nada sino que lo dejó todo más embarullado todavía. El Levante no es aún Campeón por culpa del 'golaveraje' general, que es lo único en lo que los granotas no son mejores que el Girona.

El Girona aspira a jugar su primer 'match ball' por el ascenso gracias a que de los ocho primeros sólo han ganado el Levante y el Valladolid. De los que estaban en play off no ha ganado ninguno. La derrota del Getafe en Sevilla pone fin a una racha de 7 partidos sin perder. El Cádiz empató en Zaragoza. El Huesca le remontó un 0-2 al Tenerife para terminar igualados (2-2), lo mismo que el Nastic, que le remontó también un 0-2 al Real Oviedo.

Ha sido un gran fin de semana para el Real Valladolid y el Alcorcón. Los pucelanos ganaron 2-1 al Mallorca y ahora mismo dependen de sí mismos para jugar play off, ya que tienen que jugar contra Getafe y Cádiz, son septimos empatados con el Huesca. Y el Alcorcón, ganó 2-0 el derbi ante el Rayo y con dos victorias consecutivas sale del descenso dos meses después.

Empleados del #ElcheCF han borrado pintadas en el exterior del Mtez. Valero contra los jugadores. Una situación muy delicada @PlaySegunda — JOSÉ JIMÉNEZ MORAGO (@PepeMorago) 15 de mayo de 2017

En resumen, hay seis equipos en 7 puntos para cuatro plazas de play off (Getafe, Tenerife, Cádiz, Huesca, Valladolid y Oviedo) y diez equipos en 6 puntos por abajo (Reus, Numancia, Zaragoza, Rayo, UCAM, Córdoba, Almería, Alcorcón, Nàstic y Elche).

El Elche ha firmado su quinta derrota consecutiva y ha cáido al descenso, circunstancia que ha provocado que hayan aparecidos pintadas en las paredes del Martínez Valero.

