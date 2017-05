"El miércoles vamos a ir a liarla"

Abel Caballero, alcalde de Vigo, habló con Manu Carreño sobre la actualidad del Celta y su próxima cita liguera ante el Real Madrid, pero primero habló sobre la Europa League: "Si estoy yo, tiro a puerta, sin duda... Meto un punterazo", decía sobre la vuelta contra el Manchester donde los vigueses empataron a uno en Old Trafford. "Jugó bien el Celta en la segunda parte ante un equipo con un prespuesto de 400 milllones de euros. Mourinho estaba inquieto", aclaraba orgulloso.

Preguntado por el encuentro del miércoles, el alcalde no tiene dudas: "El miércoles a ganar, la cubierta está remachada y asegurada. Vamos a gastar 7 millones de euros en una nueva. Vamos a liarla porque el Celta va a salir a ganar, con el equipo que tiene puede ganarle a cualquier equipo", afirmaba. Con ilusión y mucha confianza en el equipo de su ciudad, Caballero dio un titular que confirma la turbia relación con la entidad madridista: "Es el momento en el que los equipos se exhiben y, por tanto, el Celta va a por todas. Ganar es algo que pueda pasar, vamos a ver un buen partido. Prefiero que gane la liga el Celta, pero no puede. Soy más cercano al Madrid, pero este año esto enfadado, el Madrid no se portó bien", apostillaba.

