"Conte es otra cosa, es más meticuloso y físico que Pep y Mourinho"

Cesc Fábregas fue entrevistado por Manu Carreño tras ganar la Premier League, la segunda de su carrera (la primera fue con el Arsenal) e hizo un análisis de la temporada con el club londinense: “Hemos trabajado bien, tenemos una filosofía muy física y táctica. Es una temporada para estar orgullosos”.

Sobre su actual entrenador, el italiano Antonio Conte, opina que ha sido el míster más físico con el que ha trabajado: “Con Conte es otra cosa. Hemos corrido mucho esta temporada, mucho gimnasio y sprints. Nos ha venido muy bien, el equipo estaba fenomenal físicamente. Va mucho a la presión, a subir y a bajar”, aseguró. Se deshizo en halagos hacia el italiano e hizo una comparativa respecto a Pep y Mou: “Tácticamente es el entrenador que más he trabajado a nivel táctico, más que con Mourinho y Guardiola. Hay que tener en cuenta de que este año no hemos tenido Champions, algo que no pasará la temporada que viene”, añadió. “Conte es meticuloso, hasta que no se hace todo, no se acaba el entrenamiento”, acabó diciendo.

En un giro en la conversación, Cesc valoró su temporada en el Chelsea: “Yo, a nivel personal, la primera parte de la temporada fue muy dura porque no jugaba y me lesioné. Para mí, esta temporada ha sido un reto personal de que sí puedo jugar con este sistema (con 3 defensas) estoy contento de girar la situación y de acabar como he acabado”, destacó.

Sobre su paso de la selección tuvo un tono más melancólico, casi nostálgico: “Es difícil volver a la selección, hay muchos en mi posición. Julen no me llamó desde el principio (4 convocatorias) lo empiezas a aceptar, pero no dejas de creer que algún día si juegas bien te pueden llamar”, apostilló.

