Carreño: "El culpable de la salida de James se llama James"

La salida de James Rodríguez del Real Madrid parece cuestión de semanas. El colombiano se despidió del Bernabéu con un largo aplauso que dirigió a la grada cuando Zidane decidió cambiarlo. Una salida con claro aroma a despedida.

Sobre ese gesto habla en su comentario de 'Hoy por Hoy' este martes Manu Carreño:

"Mañana se juega el Madrid en Balaídos buena parte de sus opciones de ganar la Liga, cuando todavía siguen coleando dos imágenes del partido del domingo en el Santiago Bernabéu ante el Sevilla.

El gesto de Morata negando el saludo a Zinedine Zidane y la despedida de James. Porque a eso sonó la salida del campo de James Rodríguez. A despedida. Saludando y despidiéndose de las cuatro gradas del Bernabéu.

Es verdad que el público del Bernabéu se puso en pie y le devolvió el aplauso, pero me da la sensación de que la afición madridista no le echará de menos.

Su padrastro, que estuvo anoche en 'El Larguero' nos dijo que prefiere ver a su hijo titular fuera del Real Madrid que suplente en Chamartín. Sus compañeros creen que se ha dejado ir, que no ha peleado el puesto y que su calidad no ha estado a la altura de su esfuerzo durante todo el año y que Zidane no ha sido injusto con él.

Porque la sensación a día de hoy es que este futbolista que deslumbró con aquel golazo en aquel Mundial en el que terminó pichichi y que hizo que el Madrid pagase 80 millones por él es quien lo echa del Madrid es él. Quien echa a James Rodríguez del Real Madrid se llama James Rodríguez".

Como dice Carreño en su comentario, el padrastro de James habló en 'El Larguero' sobre el papel de su hijastro en el club blanco en las tres temporadas que lleva vestido de blanco. "Seguramente a él le debe saber a poco los minutos que está jugando", dijo Juan Carlos Restrepo.Sobre la opción de ser titular en otro equipo y que así James pueda disfrutar más, Juan Carlos Restrepo dejó claras sus preferencias. "Yo prefiero que sea titular en otro equipo que suplente en el Madrid", reconoció.

